甘肅敦煌鳴沙山　識咆哮兼專「吞手機」？每年仍吸500萬遊客獵奇

內地有處「食手機」的旅遊景點！位於甘肅敦煌的鳴沙山，遊客來此玩沙、騎駱駝，一不小心手機掉入沙裡，風一吹，手機就不見了。當地警方稱每年可從沙裡找回130部到150部手機，從蘋果、三星到華為應有盡有，沒找到的可能更多，鳴沙山也被戲稱是手機「收割機」。另外，鳴沙山沙峰起伏，遊客只要順坡滑落，就會神奇地發出轟鳴聲，有遊客形容：「會發出轟隆的巨響，像打雷一樣！」

甘肅敦煌鳴沙山遊客愈來愈多，但也常發生遊客手機掉入沙裡難以找到的問題。（視覺中國）

沙丘響徹雷鳴 原理眾說紛紜

鳴沙山是甘肅省著名旅遊風景名勝區，位在敦煌市南郊7公里，面積約200平方公里，延綿40公里，南北寬20公里，高度100米左右，最高峰170多米。海拔1650米，宛如兩條沙臂張伸圍護着月牙泉。鳴沙山沙峰起伏，遊客順坡滑落，還會發出轟鳴聲，有人形容會「發出轟隆的巨響，像打雷一樣！」一些科學家還就此專門進行科學的探究和推測，主要有三種說法。

絲路熱門景點 日韓遊客佔大宗

敦煌市文體廣電和旅遊局表示，鳴沙山是絲綢之路上神奇瑰麗的甘肅旅遊景點，加上臨近的莫高窟、月牙泉和懸泉置和玉門關遺址、陽關旅遊悠閒小鎮等。近年遊客愈來愈多。經統計，光是今年上半年（2019年1月至6月），敦煌的外來遊客就達543萬人次，旅遊收入達60億元人民幣，比去年同期增長24%和30%。其中，港澳台連續五年成為敦煌入境市場主要客源地，外國遊客以日韓遊客居多。

這些好奇的遊客想看這些以往在歷史地理書才看到的景點，也想聽聽鳴沙山嗡嗡的轟鳴聲。到鳴沙山的遊客以騎駱駝和滑沙最多，此外滑草、沙漠電單車、射箭等也很受歡迎。

手機遺失頻傳 掉進沙丘難尋回

澎湃新聞報導，因為沙漠質軟，加上風沙大，遊客玩滑沙或在騎駱駝時，一不小心手機就掉出來，且馬上陷入沙子埋沒了蹤影。

當地警方稱，遊客爬沙山，爬上去滾下來時常常容易掉手機。景區內沙漠的沙子流動性強，手機掉下去幾秒鐘就被淹沒了，一般人通常很難找回。警方說，接到遊客丟失手機報案後，找回的機率大概在三分之一到四分之一之間。

警員找手機已經熟能生巧，前輩教授經驗，先大概判斷在哪個區域，然後看看腳能不能把手機踢出來，再是手能不能把手機挖出來，通常都會手腳並用，有時則會以鐵鍬挖沙，每年都能從沙中找回約130到150部手機。更多遊客表示，如果不能在第一時間確認丟失地點，回頭想找根本找不到，「浩瀚的沙漠，哪裡找去！」也有網友打趣，「說得我也想去挖了。」