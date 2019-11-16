西安觀音禪寺千年「爆炸銀杏樹」Twitter爆紅　日吸3000遊客打卡

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據內地網媒《觀察者網》報導，西安一棵看起來生得像是「爆炸了」的千年古銀杏，近日被人上傳至Twitter，短短不到3日就被轉發超過5.6萬次，網友紛紛驚歎這棵銀杏靚得勁唔真實、靚到爆炸！

外國一名網友Aesthetic Sharer ZHR@CGdrawing，本月11日在Twitter上傳了西安這棵千年銀杏樹的照片後，截至11月15日，轉發量已達到5.8萬次，更逼近10萬Like（Twitter@cgdrawing）

外國一名網友Aesthetic Sharer ZHR@CGdrawing，本月11日在Twitter上傳了西安這棵千年銀杏樹的照片後，截至11月15日，轉發量已達到5.8萬次，更逼近10萬Like！大量評論瞬間湧入這個平時只有幾百個轉發的帳號。

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陝西省文化和旅遊廳表示，這棵爆紅的銀杏，是西安市長安區羅漢洞村終南山古觀音禪寺內的千年銀杏樹，據傳為唐太宗李世民親手栽種，距今已有1,400多年歷史，已被列入大陸國家古樹名木保護名錄。

中新網稱，這顆千年古銀杏樹已經進入最佳觀賞期，吸引眾多遊客。鑒於寺院接待能力，遊客必須事先上網預約才能入內觀賞。今年參觀銀杏樹已於10月29日開放預約，每日限3,000人，迄今每天都湧入爆滿的遊人。

地址：西安市長安區羅漢洞村終南山古觀音禪寺

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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