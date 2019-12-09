2020必買日本藥妝｜@cosme、Loft、PLAZA評選39款化妝護膚品推介

去日本旅行，到藥妝店掃貨是不少人的指定行程。最近，日本三大美妝雜貨Loft、@cosme和PLAZA分別評選出2019最佳的藥妝排行榜，包括人氣唇膏品牌OPERA、EXCEL眼影、網民推薦的D.U.O卸妝霜，2020年即將到日本旅行的女生記得bookmark定！

【1】Loft BEST COSME2019 —— 必買卸妝霜

日本生活雜貨店Loft綜合了化妝品類、護膚品類、身體護理類、頭髮護理類的用品，評選出2019最佳的5款藥妝，當中包括人氣唇膏品牌和網民推薦的卸妝霜。

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【2】@cosme THE BEST COSMETICS AWARDS 2019 —— 必買打亮、眼影

@cosme大賞向來都被認為日本美妝界的權威指標，結合了消費者的口碑評價和推薦，許多女生都把它視為掃貨指南。這次公布的美妝排行榜，頭兩位都是非常著名的品牌，在日本女生中擁有超高人氣。

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【3】PLAZA THE BEST HIT 2019 —— 必買睫毛膏

與Loft和@cosme不同，PLAZA沒有綜合排名，只公布了八大美妝類別的三甲，當中包括人氣品牌dejavu、canmake和LuLuLun。

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