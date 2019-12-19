2020日本福袋攻略｜Apple／LECREUSET必搶5大品牌福袋　附3大貼士

2020新一年快將來臨，又是購買日本福袋的時間，雖然各大品牌都會推出CP值超高的福袋，但熱門品牌便定會大排長龍，想把握爭分奪秒的機會搶購福袋，不妨參看以下5大人氣大福袋推介吧！

【1】電器家品 Bic Camera

去日本想買家品、電器必定會到BIC CAMERA走一趟，作為日本知名電器經銷商，BIC CAMERA出的福袋超級大手筆，往年都有手機、ipad、MacBook、手提電腦、單反相機等，吸引不少日本人及遊客購買。而且BIC CAMERA更會分開類別，如：iOS 福袋、Apple Mac 福袋、GoPro 福袋、Android 平板福袋、Surface Pro 福袋等，絕對不怕買錯！2020 年Bic Camera 推出的福袋類型也超多，高達 30 款以上！

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【2】戶外服飾名牌 AIGLE

圖為2019年日本Aigle推出的福袋，藍色是男裝、紅色是女裝。（網上圖片）

AIGLE的雨靴、兩褸深受港人喜愛，但在香港的專門店購買卻非常昂貴，故AIGLE的推出的平價福袋出名難搶，連稅只須10,800円（約800港元），便可買到總額4萬至7萬円的商品，性價比超高！

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【3】蘋果迷必搶 Apple

日本的 Apple Store 舉辦福袋活動已經很多年了，由於商品超豪華，引來不少「果粉」通宵排隊，由於人流大誇張，自2016年開始就不再發售福袋，在2017年起則改為一日限定初賣。

2015 年 Apple Store 外排隊盛況。（圖片來源：Twitter）

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現時為止，Apple仍未公佈任何關於初賣的詳細消息。大家可以於2020年1月2日，日本時間凌晨12時上日本Apple官網便一知究竟；如果在日本跨年的朋友，不妨去Apple Store趁下熱鬧！不過要留意雖然近幾年已無福袋，不過初賣仍然吸引唔少朋友排隊等Apple Store開店，記得預早時間以及千萬不要1月1日（元旦當日休息）去撲空！

2020年1月2日，日本時間凌晨12時上日本Apple官網便會公布初賣的詳細消息。（圖片來源：cozystyle）

【4】香薰品牌 Sabon

來自以色列的身體護理及家居香薰品牌Sabon，皇牌身體磨砂效果非常好，使用幾次，就會令你的皮膚越洗越滑，更散發着迷人芬芳香味，不過香港門市定價昂貴，不少女士們睇完都唔捨得買。而日本推出的Sabon福袋，絕對超值抵買，不少男士都會趁低吸納，買來送給另一半，但注意由於產品較重，絕對會增加你的行李重量。

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【5】貴婦廚具 LE CREUSET

貴婦至愛的法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET向來深受港人歡迎，每逢開倉做特價都會吸引大批粉絲去掃平貨，而Le Creuset每年亦有推出福袋「LUCKY BOX」，平時一個鍋起碼$2500以上，現在3萬日圓卻可以買齊4件廚具，非常抵買！

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購買福袋貼士：

雖然今年不少熱門名牌都突然推出網上抽籤預購，但自問沒運氣又沒有日文地址的朋友，想把握掃福袋，就要留意以下3大貼士！

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