台北一日遊去勻4大卡通展打卡　P助展睇手稿　攬2米高鬆弛熊

向來是文青最愛的台北松山、華山文創區，近來舉辦多個卡通人物展覽，包括超人氣的P助與粉紅兔兔15週年展、鬆弛熊生活展、蠟筆小新聯乘白爛貓限定店，以及黃阿瑪的後宮生活限定店等。《香港01》旅遊記者整理出4個12月底至2020年頭舉辦的卡通展覽，一日去齊四個展打卡！

【1】P助與粉紅兔兔15週年展

人氣爆燈的P助與粉紅兔兔15週年展，舉辦地點為台北松山文創園區，展覽集結了作者筆下的所有小動物角色，設有時光長廊可以一次過欣賞作者15年來創作過的角色，更首次公開作者的原創手稿！展覽有不少打卡位，包括時光長廊、貼滿的P助與粉紅兔手機貼圖及插畫的牆壁、秋冬造型的巨型公仔等，亦有多款公仔、文具等周邊精品，充滿童真！

👇👇👇按圖即睇P助與粉紅兔兔展各大打卡位👇👇👇

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卡娜赫拉展-小動物眼中的15年與未來 展覽日期：2019年12月29日(日)-2020年3月8日(日) 展覽地點：松山文創園區1號倉庫 (台北市信義區光復南路133號) 展覽時間：10：00-18：00 (17：30後停止售票與入場) (除夕休館) 票價：單人NT.300、優惠票NT.260

【2】「987 動感樂園」蠟筆小新 ╳ 白爛貓期間限定店

同樣位於松山文創園區的更有港台超人氣蠟筆小新╳ 白爛貓限定店，店內有約400件獨家限定聯名精品，包括巨型公仔、聯名的抱枕等，更設有聲稱是台灣首創的動感空中環形小纜車，而人氣的打卡熱點有巨型蠟筆小新公仔、卡通摩天輪、巨型扭蛋機、夾公仔機等。

另外，粉絲更可以參加蠟筆小新和白爛貓的見面會，與蠟筆小新動感超人、白爛貓大家族見面和合照！

👇👇👇 按圖即睇蠟筆小新 ╳ 白爛貓限定店打卡位和精品 👇👇👇

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「987 動感樂園」蠟筆小新 ╳ 白爛貓期間限定店 活動地點：松山文創園區-北向製菸廠 （110台北市信義區光復南路133號） 活動日期：2019 年 12 月 28 日 - 2020 年 2 月 23 日 活動時間：10:00-18:00（1/24除夕休園一天） 歡樂大集合 —— 偶裝見面會 活動日期：2020 年1月 19日 活動時間：14：00-14：30

【3】拉拉熊懶萌日常展

參觀完蠟筆小新的限定店後，大家可以到松山文創園區的三號倉庫，因為正在舉辦可愛的「拉拉熊懶萌日常展」！展覽設有4大展區，包括可以乘搭拉拉熊小火車的「火車之遊區」、「美味時光區」、包括鬆弛熊各種造型「變裝派對區」、展示鬆弛熊居家生活的「慵懶的窩區」，更有高達2米的巨型鬆弛熊可以打卡！限定店有近千款周邊精品，包括展場限定的全新精品，例如毛毯、露營杯、精品文具等。

👇👇👇 按圖即睇拉拉熊懶萌日常展的打卡位和精品 👇👇👇

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拉拉熊懶萌日常展 展覽地點：松山文創園區三號倉庫（台北市信義區光復南路133號） 展覽日期；2019/12/28 - 2020/03/22 展覽時間：週一至週日10:00 - 18:00 (17:30停止售票及入場) 票價：單人NT.300元、優惠票NT.260

【4】黃阿瑪相遇十週年小店鋪

坐擁百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」，12月22日起在華山文創園區推出「黃阿瑪相遇十周年小店舖」期間限定店！打卡熱點方面，門口設有巨型的「黃阿瑪」模型，而最吸睛的是店內有大型「罐罐主題拍照牆」，拍照牆展示出7個巨型罐罐記錄志銘，內有多隻Q版貓貓，每一個罐罐就記錄作者與不同後宮貓貓相遇的故事。

逛到肚子餓的話，店內亦有販售輕食和飲品，主打的是黃阿瑪後宮成員的貓貓造型雞蛋糕，造型可愛趣緻！店內亦有近百款限定周邊精品，最受歡迎的是貓貓造型的「麻糬公仔」，看上去軟乎乎很好攬！

👇👇👇 按圖即睇黃阿瑪相遇十週年小店鋪的打卡位和精品 👇👇👇

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