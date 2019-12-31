【2020鼠年十二生肖運程】麥玲玲教你旅遊增運勢　化是非、增財運

還有不足一個月便踏入2020庚子鼠年，想在新一年提升運勢？原來十二生肖旅人只要選中吉利方位，便可借助地運提升運勢，想催姻緣、化是非、增財運，想催吉避凶?不妨參考由知名玄學家麥玲玲師傅提供的生肖旅行方位，令你2020年更加得心應手。

近年來廉航當道，不少港人都會計劃新一年旅行行大運，踏入鼠年，所有生肖運程都有截然不同的變化，麥玲玲師傅指出舉凡犯太歲者，最好便是沖喜化解，例如出門旅遊走動也是辦法。

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麥玲玲師傅指出，每人每年也有兩個最適合出門的月份，不論短程還是長途旅遊，皆有助提升運勢，總之宜動不宜靜。

十二生肖新一年想去旅行行大運，不妨參考以下指南：

(1)自己出生的農曆月份

(2)所屬生肖的受沖月份

👇👇十二生肖最佳旅遊月份（生肖的受沖月份）👇👇

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鼠年的一眾犯太歲生肖鼠、馬、雞、兔、羊，或屬於虎、蛇、猴、豬等生肖，較大機會遇上困擾之事或健康運受損。因此出門期間要提防受傷，尤其開車自駕遊者更要事事謹慎。除了購買旅遊保險，外遊時不妨帶備保平安飾物，例如太歲星君車掛或心經等開運吉祥物，沒有開車也可以掛在隨身行李上，有利開運化煞。

上述生肖規劃行程時最好避免過於偏僻的旅遊景點，尤其附近有山墳、寺廟等的地點，更不太適合一家小大逗留或過夜。

**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲師傅授權刊登**

資料來源：《麥玲玲2020鼠年運程》