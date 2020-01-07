【韓國旅遊】釜山札嘎其市場美食攻略　即買即食生章魚、帝王蟹！

札嘎其市場是釜山最大的海鮮市場。來到札嘎其市場，可以體驗阿珠媽的叫賣功力、市場魚貨的擺盤藝術，還可以現吃生章魚、帝王蟹等新鮮海產，是喜歡海鮮的旅客來釜山絕對不能錯過的景點！究竟札嘎其市場有什麼吸引人的地方？又該怎麼在札嘎其市場吃到最新鮮的海鮮？就讓KKday帶著你一起逛逛札嘎其市場吧！

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札嘎其市場（자갈치시장）

札嘎其市場是全釜山規模最大的海鮮市場，也是韓國數一數二的海鮮集散地，供應了全韓國三成到四成的海鮮來源，是當地非常重要的市場。這裡分成露天區域跟室內魚市場區。在露天區你可以看見許多最新鮮的魚貨被擺得非常整齊劃一，忍不住會多拍幾張。在室內魚市場則可以現買海鮮請人料理，享受最新鮮的各式海鮮。

點擊下圖看清札嘎其市場美食！

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地址：부산광역시 중구 남포동 자갈치해안로 52 交通方式：搭乘釜山地鐵至札嘎其站下車，由10號出口出站即可抵達

＃露天市場

來到露天市場，就是感受韓國阿珠媽擺盤吸引客人的功力的時候了！這幾乎是小編覺得逛札嘎其市場最印象深刻的地方。

每一個盤子裡海鮮的數量都一模一樣，連擺放的角度都非常講究，搭陪盤子統一的顏色，視覺上真的很震撼。小編也相信這樣的擺盤方式也是一種另類的行銷，可以吸引顧客前來購買海鮮。

不論是貝類、蝦子、章魚、螃蟹，店家都會盡其所能展現處理刀工、擺盤藝術，真的讓人看得目不轉睛，一張接著一張拍。但小編要提醒大家，傳統海鮮市場的阿珠媽講話都很直接（就是會罵人的意思），所以如果你沒有要買海鮮，然後一直在他面前拍照、擋到她做生意，他可是會直接開罵喔！

札嘎其市場（IG@h.inae_1221）

＃札嘎其魚市場

沿著露天市場一直逛，就會走到這棟好幾層樓的魚市場中心。這也是旅客來到札嘎其市場必來的地方，因為可以吃到釜山最新鮮最道地的海鮮，是海鮮控的超級大天堂！

消費方式：1. 至一樓魚市場挑選海鮮

現場挑選想吃的海鮮，店家會幫你秤重估價，然後付現不加收處理費。會說中文或日文的店家蠻多的，所以記得要多議價！由於札嘎其市場觀光客多，許多店家會用較不合理的價格販賣給消費者，所以要特別注意喔！

比較擔心的朋友，也可以抬頭看一下這個海產實價表，上面有韓文、中文、英文與日文，在去詢問店家之前也可以參考一下。不過還是建議大家先查好想吃的海鮮的韓文 (Google Translate是一個不錯的辦法喔)，因為除了主要的幾種海產之外，滿多是像下圖中右方所列的一樣只有韓文。

小編覺得最好的方式就是先事先在心裡有個價格的底線。這樣在挑選店家的時候也不會猶豫太久。畢竟海鮮價格是浮動的，隨季節又有不同的熱門程度，所以一般人也比較沒有概念。不只是參考時價表，心中最好也有個價格上限，比較可以自在一點的選擇想吃的海鮮！

2. 至二樓找代客料理店

通常跟一樓的攤販購買海鮮後，店家會請合作的二樓餐廳幫忙料理旅客挑選的食材。旅客在這部分所需負擔的費用包含算人頭費及蒸烤料理費。

人頭費顧名思義是以人頭計價，一個人大約4000韓元左右，包含3-5樣可以無限續吃的小菜以及基本的料理費用。蒸烤料理費則是如果各位大大有點螃蟹或是漁獲的話，就會需要用烤或是蒸的方式料理。這時會另外酌收費用，蒸的料理每道約為15000韓元左右。店家其實都會提供標示著價格的菜單，並且口頭上給一些優惠價，可以先問一下價格貨比三家之後再決定。

3. 二樓用餐區愜意用餐

這個魚市場的用餐區座位非常多，而且空間非常明亮乾淨。小編最推薦靠窗的海景位置，可以看到美麗的漁港有船隻進進出出。邊吃超級地道新鮮又美味的海鮮之餘，還可以欣賞釜山的美景，真的是人生的一大享受啊～

這個魚市場的用餐區座位非常多，而且空間非常明亮乾淨。（KKday授權使用）

札嘎其市場海鮮推薦

1. 生章魚

生章魚是韓國超有名的海鮮美食，而來到札嘎其市場，當然應該要常常最新鮮的生章魚！雖然小編自己是不太敢吃，但生章魚深受許多旅客的喜愛，甚至說放進嘴裡會感覺章魚的吸盤在吸舌頭，有一種很特殊的口感。

如果你是喜歡嚐鮮的朋友絕對要趁這個機會來試試看最道地的生章魚，如果上菜的時候章魚腳海會蠕動就代表非常新鮮喔～

生章魚是韓國超有名的海鮮美食，而來到札嘎其市場，當然應該要常常最新鮮的生章魚！（KKday授權使用）

來到札嘎其市場沒吃到螃蟹真的不算來過札嘎其市場喔！小編不誇張，真的很好吃，這裡的帝王蟹鮮美多汁，而且蟹肉非常多、蟹膏也香氣十足，是絕不能錯過的美味。

但帝王蟹的確不便宜，整頓餐吃下來一個人預算可能要多快一千塊。小編也推薦可以選擇較為平價的松葉蟹，口感一樣非常扎實美味，料理過後整個螃蟹的香氣撲鼻，讓人食指大動！

來到札嘎其市場沒吃到螃蟹真的不算來過札嘎其市場喔！（KKday授權使用）

3. 各式海鮮

除了生章魚跟螃蟹，當然還有各種海鮮等你來品嚐啊！不論是烤扇貝、烤生蠔都非常大顆，CP值高到不行。還有蝦子、各種烤魚等你來享用。各式海鮮價格也非常合理，海鮮控的各位大大真的要趁機好好的滿足自己一頓喔～

札嘎其市場是釜山數一數二熱門的景點，也是當地人非常喜愛的市場之一。走在傳統市場其中，感受韓國最傳統的文化，讓人不禁感嘆這個國家的生命力。品嚐最新鮮的海鮮、看看阿珠媽叫賣的嗓門和功力、五顏六色的漁獲擺盤，還有感染整個市場的特殊氛圍，真的是非常值得一探究竟的好景點。

走在傳統市場其中，感受韓國最傳統的文化，讓人不禁感嘆這個國家的生命力。（KKday授權使用）

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