Booking.com評選「2020全球最好客城市」Top10　日本竟不上榜？

出外旅遊最重要是玩得開心，如果在旅程中遇到當地人的友善熱情款待，絕對會令行程加分！最近，Booking.com便公布了「全球最好客城市」評選結果，頭10名有香港人常去的台灣及越南，想知哪些城市有入榜？一起看看布2020年「全球最好客城市」排名吧！

今年是Booking.com第2年舉辦「全球最好客城市」評選，而結果亦剛剛公布了，當中有不少是港人最愛旅遊的地方，但向來有「禮儀之邦」的日本竟然不入榜，快看哪些地方是你的心水去處吧！

🌏🌏🌏即睇2020年「全球最好客城市」Top 10🌏🌏🌏

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同場加映：Traveller Review Awards 2020 香港區得獎名單

Booking.com 亦於今天公布了Traveller Review Awards 2020 得獎名單，表揚優質旅遊住宿，下圖5間為香港獲表揚的酒店住宿，由膠囊旅館到5星飯店都有獲獎。

🏆🏆按圖看香港5間獲表揚的酒店住宿🏆🏆

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