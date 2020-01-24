武漢肺炎｜日本曼谷9個中港遊客最愛景點　人流密集高危必戴口罩

武漢肺炎快速擴散全球多地，亞洲各國亦不斷有確診個案，人心惶惶。即使外遊避世，因為大量中國旅客在新春期間外遊，特別是日本和泰國，人多的熱門景點隨時變肺炎傳播點。《香港01》旅遊記者整理有大量中國旅客的熱門景點，讓大家外遊時能預先防範。

根據中國攜程旅行網（ctrip.com）的數據，2019年中國旅客在元旦和春節的外遊人氣目的地，泰國和日本兩度高居前兩位，恰巧這兩個國家同是港人外遊的人氣目的地，一個不小心隨時變成武漢肺炎傳播點。

港人最愛去日本東京、大阪，還有泰國曼谷，那麼三地有什麼人多的景點應該避開一下？👇👇👇 點擊圖片睇遊日本、泰國應該避開的人多景點 👇👇👇

+ 11 + 10 + 9

😍😍😍 同場加映：武漢肺炎｜日本口罩怎選擇？認住這3個字代表能阻擋飛沫、防PM2.5 😍😍😍

武漢肺炎殺到黎，口罩頓成外遊最佳手信。不少港人去日、韓、台時都會特地去藥妝店或藥房購入口罩。👇👇👇 點擊圖片睇買預防武漢肺炎口罩前須知 👇👇👇

+ 2

不過，若看不懂日文、韓文就好難分辨哪種口罩能有效阻擋飛沫，其實只要認清口罩包裝上的3個英文字便可。想知完整揀口罩須知5件事，立即點擊睇全文👉👉👉同場加映：武漢肺炎｜日本口罩怎選擇？認住這3個字代表能阻擋飛沫、防PM2.5