【卜卜遊世界】帶您去大峽谷、羚羊峽谷、馬蹄灣

卜卜遊世界美國特輯，美國那麼大之自由行去邊好？上一回就跟大家介紹了電影之城洛杉磯，今次就讓我們沿著洛杉磯一路自駕遊經過拉斯維加斯，再出發探索世界七大奇觀「美國大峽谷」，以及周邊的羚羊峽谷、馬蹄灣，欣賞震撼的世界自然遺產，齊齊遠離煩囂親親大自然！

【美國大峽谷】

美國大峽谷國家公園位於亞利桑那州，一般建議從拉斯維加斯出發，由於當地大眾運輸不便，大多數遊客都會租車自駕遊或參加當地旅行團，盡情暢遊大峽谷。氣候方面，大峽谷屬沙漠氣候，日夜溫差較大，建議遊客一定要準備足夠的衣物禦寒保暖。而每年夏季都是大峽谷的旺季，不論遊客或當地人都會蜂擁而止，普遍深度遊玩大峽谷之旅至少2天1夜，因此出行前記得要提早預約酒店。萬事俱備就可以正式出發大峽谷了，大峽谷有世界七大奇觀的美譽，踏足這片領土時，一覽無遺的壯觀風景，色彩斑斕的峭壁險峻，令人不得不讚嘆大自然鬼斧神工的力量，人生絕對必遊一次！可以欣賞到這奇景的位置有三處：大峽谷西緣 、大峽谷南緣、大峽谷北緣，由於各處的地點偏遠，車程需時，若然想參觀其他景點而時間有限的話，三選一即可。一般建議選擇大峽谷南緣，全年開放，壯觀的峽谷景色都集中於此處，深受遊客喜愛！

【羚羊峽谷】

從大峽谷出發羚羊峽谷大約需2小時車程，羚羊峽谷是世界著名的狹縫型峽谷及攝影景點，奇幻色彩令人畢生難忘，深受攝影達人的喜愛，絕對是人氣旅遊熱點！羚羊峽谷最有名的「天使之光」約在春天至早秋時出現，每年夏季都是其旺季，吸引不少遊客前往朝聖，希望拍攝到天使之光的美照。旅遊小知識之羚羊峽谷不能擅自入內，必須要由當地印地安人嚮導帶領進入，因此預計暑假出發的朋友一定要提早預約當地導覽團，免得撲空。羚羊峽谷主要分為：上羚羊峽谷、下羚羊峽谷兩處景點，上羚羊峽谷以「天使光束」聞名，相對較多遊客選擇，一般最佳拍照時間約為正午12時前後一小時左右；而下羚羊峽谷的地勢較狹窄、顛簸，相對難度會較高，主要拍攝岩壁與光線折射的變化，進階級活動故遊客較少。而最佳拍照時間約為上午9時30分至10時30分之間，正午到訪容易出現過曝，因此不建議中午前往，想拍攝出曠世奇照的朋友一定要好好留意時間，委善安排行程。

【馬蹄灣】

羚羊峽谷鄰近15分鐘車程的馬蹄灣同樣是經典打卡熱點，景色壯觀秀麗。馬蹄灣顧名思義就是其外觀酷似一個馬蹄，鬼斧神工的大自然景觀由科羅拉多河切割而成，從高聳陡峭的懸崖上俯瞰猶如一個U型彎道，陽光與河水互相折射，波光璘璘，氣勢磅礡，場面極為震撼。最佳拍攝時間則視乎個人喜好而定，馬蹄灣的日出、日落時的光影變化都各引人入勝，若然想拍攝到較完整的馬蹄灣，可以考慮中午前往，陽光直接灑落，相對陰影會較少。溫馨提示之馬蹄灣四周都沒有圍欄或安全屏障，大家切勿為了打卡做出危險的動作，開心遊玩時也要注意安全喔！

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