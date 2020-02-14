旅行團優惠｜康泰東瀛遊4個抗疫價旅行團　$888遊曼谷$4999遊東歐

武漢肺炎疫情持續升溫，很多人都選擇避免外遊，有不少人甚至取消了原本預訂好的行程，導致旅遊業生意大受打擊。近日，東瀛遊和康泰旅行社都分別推出了旅行團抗疫優惠，包括首爾、曼谷和東歐，希望透過「大劈價」吸引顧客，其中的首爾團更有一天自由活動的時間，讓團友隨心購物，順便搜購口罩及其他健康產品等物資。

【1】康泰旅行社 —— 首爾5天團

康泰日前推出的最新首爾旅行團優惠，顧客可以選擇乘坐首爾航空、濟州航空或德威航空。5天的旅程會前往多個首爾及近郊人氣景點，例如南怡島、小法國村、N首爾塔、弘大商圈、 Kakao Friends VR 主題樂園等，更可以體驗汗蒸幕和品嘗參雞湯、韓國燒肉等美食。

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【2】康泰旅行社 —— 曼谷芭提雅5天團

顧客可以選擇埃及航空或阿聯酋航空，5天期間會到SHEEP FARM小綿羊牧場、ASIATIQUE-THE RIVERFRONT跳蚤市場、錯覺3D藝術館-AMAZING ART PATTAYA、OR TOR KOR水果為食市場『廊』LHONG1919華人文創園區等地方。

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【3】康泰旅行社 —— 東歐8天團

顧客可以選擇土耳其航空或中國東方航空，8天期間將會到訪斯洛伐克(布拉提斯娜)、匈牙利(布達佩斯)、奧地利(維也納、薩爾斯堡) 、捷克(古姆洛夫、布拉格)共4個國家，欣賞不同的世界文化遺產及著名建築。

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+ 3 + 2

記者以顧客身份打電話到康泰旅行社查詢，倘若因為當地的入境管制政策或航空公司取消航班而導致未能出發能否獲得全數退款，職員表示顧客可以保留團費最多半年，或扣除手續費$300-800後獲得退款。

【4】東瀛遊 —— 首爾5天團

顧客可以選擇乘坐大韓航空、韓亞航空或德威航空，5天期間會前往多個首爾人氣觀光勝地，包括仁川壁畫村、STARFIELD圖書館、仁寺洞、益善洞、弘大及明洞商圈等，亦可以體驗製作韓國國民美食紫菜包飯，以及穿上傳統韓服拍照留念。

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記者以顧客身份打電話到東瀛遊查詢，倘若因為當地的入境管制政策或航空公司取消航班而導致未能出發的處理方案，職員起初表示若果真係發生以上情況，會有職員聯絡顧客處理。記者再次詢問，職員之後表示，如果發生以上情況，顧客基本上能獲得全數退款，至於有無保留團費的選項，則視乎到時情況而定。

不過要注意的是，韓國政府由即日起加強了對持有香港特區護照或來自香港的旅客的入境檢疫程序。

👇👇👇 記者建議大家如果前往韓國旅遊，最好先熟悉最新的入境程序。👇👇👇

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