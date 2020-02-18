CNN評選2020亞太20家最值得造訪新餐廳　香港佔最多有4間上榜

在這個全球化的世界，人口遍及各個大陸，發展出令人驚訝的各式餐飲文化一點都不足為奇。從在中國華南地區以創意料理聞名的美國廚師，到香港的世界一流壽司店，或位於馬尼拉的新菲律賓菜餚，無論是本地人還是遊客，都有機會品嚐到不同的驚奇料理。CNN便特別整理了20家亞太地區的新餐廳，2020年最值得一一造訪。

1. Mott 32

Mott 32是香港最著名的當代粵菜餐廳之一，以蘋果木煙燻北京烤鴨聞名。除了全新開幕的新加坡店外，也在其他像是溫哥華、拉斯維加斯等地開設分店。外觀反映了香港室內設計師王喬思（Joyce Wang）在香港創造的優雅氛圍，店內的酒吧也反映了原始場地。招牌菜包括有西班牙烤豬以及豪華創意點心，如加入黑松露和煮鵪鶉蛋的豬肉燒賣。

地址：B1-42-44, Galleria Level, The Shoppes at Marina Bay Sands

2. MONO香港

由佳民集團（JIA Group）與在2019年被評為《世界50大最佳餐廳》第一名的米芝蓮三星級餐廳Mirazur前主廚Ricardo Chaneton共同創辦的最新餐廳。提供精美的當代法國美食，MONO摒棄了傳統單點餐單，理念側重於午餐和晚餐的品嚐菜單，為了使客人可以獲得最佳的餐飲體驗，另供應商業午餐版的品嚐菜單。

地址：香港中環安蘭街18號5樓

3. Koral

位於The Apurva Kempinski Bali的Koral餐廳是這個熱帶島嶼唯一的水下用餐場所。受到Majapahit帝國的啟發，該帝國曾經為整個印度尼西亞帶來了繁榮。因此設計主題包括曾經在皇家宮廷中使用的黑白瓷磚，不過更多人更關注的是由玻璃構成的隧道，可以欣賞熱帶魚悠遊海中的樣貌。餐廳的招牌菜是Tomatoes Bedugul。

地址：lot 4, Jl. Raya Nusa Dua Selatan, Benoa, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali, Indonesia

4. Halapua

Halapua坐落在美麗的泰國蘇梅島上，可享受Chaweng Noi的絕美風景，是蘇梅島第一家高級蔬食餐廳，提供舒適的用餐環境以及最完美的蔬食菜單。來此除了享有獨特風景外別忘了品嚐廚師Gregory Hill運用現代主義料理手法，以當地嚴選食材重現經典的法式菜色。

地址：Bo Put, Ko Samui District, Surat Thani 84310 Thailand

5. Kinu by Takagi

曼谷文華東方酒店最新的新式懷石料理餐廳，由米芝蓮二星京都料理餐廳的名廚高木和夫（Takagi Kazuo）執掌，僅設十個座位，供應精緻高雅的懷石料理，讓賓客親身體驗和式烹飪技術與豐富經驗的成果。特色晚宴提供大廚精選製作的10道菜時令餐單，賓客在日式民家環境中品嚐曼谷最頂級清酒，同時欣賞高雅的日本美學，一邊欣賞大廚伸展手藝，餐後提供純正茶道體驗。

地址： 48 Oriental Ave, Bang Rak, Bangkok 10500 Thailand

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：盤點2020年亞太20家最值得新餐廳】