【馬來西亞旅遊】暢遊檳城8個好拍好玩景點　訪升旗山賞日落靚景

先前台灣星宇航空首航，第一波開航名單中的馬來西亞檳城你去過了嗎？雖然過去就有華航從台灣直飛的航班（編按：香港也有直飛航班），但現在讓更多想要造訪的旅人多了一個新選擇，加上現在流行往二線城市旅遊的趨勢逐漸上漲，勢必會隨著航空的便利帶來更多觀光話題，若是還沒去過檳城的人，不妨先參考這篇由V編精選出的東南亞另一顆東方之珠「檳城8個好拍、好玩景點」，絕對讓你看完就想立刻訂機票、酒店隨時出發！

1. 【蝴蝶公園 Entopia】

一整間室內公園打造鬱鬱蔥蔥的熱帶保護區與鳥類保護區兩大特色，展示了超過150種動物與200種植物，是認識熱帶國度生態的絕佳方式。同時位於戶外的自然公園和蝴蝶繭實驗中心不僅提供參觀，也可參與互動體驗，是個寓教於樂的親子景點。

地址：830 Jalan Teluk Bahang, 11050 電話：604-8888-111 時間：09:00–18:00

2. 【水上清真寺 Floating Mosque】

光聽到名字應該就讓人非常嚮往的水上清真寺，建築在河堤上，若是天氣好時，可以看到清真寺與河水相互輝映的美麗模樣，搭配湛藍天空更是讓人驚艷不已。除此之外，清真寺的結構是有一棟中東建築與7層樓高的宣禮塔相連，一次可容納多達1,500名信徒。

地址：No.830, Jalan Teluk Bahang, Teluk Bahang, 11050 電話：604-888 8111 時間： 05:00-22:00

3. 【升旗山 The Habitat Penang Hill 】

海拔833公尺的升旗山是檳城的最高點，當然也是欣賞檳城全景的指標性地點，來到這裡你可以選擇徒步或是搭乘纜車前往山頂，來到山頂除了欣賞景色外，還有探索花園、迷你飛禽公園，貓頭鷹博物館與過去曾是英國殖民高官住的別墅改建的歷史悠久貝爾維尤酒店可以參觀、入住。

位於山頂的樹冠步道，在原始熱帶雨林中看來更是顯眼，遊客可以漫步其中，欣賞360度零死角的檳城美景。夕陽西下時的景緻更是美不勝收，讓人流連忘返。

地址：The Habitat Penang Hill, Bukit Bendera, 11300 電話：604-826-7677 時間：06:30-23:00

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Chill哪玩／東南亞另一顆東方之珠！馬來西亞「檳城」8個好拍、好玩景點盤點】