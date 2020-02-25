富士山酒店｜精選4間河口湖平價靚景酒店旅館　雙人房500港元一晚

到富士山旅行找酒店住宿，以為只得昂貴的溫泉旅館、高級酒店？其實要看到富士山景，都有不少高CP值酒店推介，是次《香港01》旅遊記者精選了4間鄰近河口湖的平價的靚景酒店，除了可遠眺富士山景，地點同樣方便，部分更有溫泉及免費早餐提供，雙人房只須HK$500以下，絕對抵住！

1)鄰近富士急樂園@MYSTAYS 富士山展望温泉酒店

酒店鄰近富士急Highland站及富士急樂園，可以隨時到富士急體驗機動遊戲！（圖片來源：IG@ rainingbeee）

MYSTAYS 富士山展望温泉酒店（ホテルマイステイズ富士山 展望温泉）在 2016年才開業，是MYSTAYS首間渡假村酒店，酒店價錢較便宜，距離河口湖（Lake Kawaguchi）不到2 公里，而且超近富士急Highland站及富士急樂園，可以隨時到富士急體驗機動遊戲。

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地址：山梨県富士吉田市新倉2654 交通：富士急Highland站步行5分鐘 官網：https://www.mystays.com/zh-tw/hotel-mystays-fuji-onsen-resort-yamanashi/

2) 平價之選@河口湖東橫INN酒店

（圖片來源：IG@ alfred86084）

入住過東橫INN酒店的朋友都知道，旗下酒店有一個重點是：價格便宜，位置通常都鄰近車站，可享用免費早餐，性價比很高！首度進駐富士山河口湖的「東横INN富士河口湖大橋」酒店距離JR河口湖站只有15分鐘腳程，而且在2019年4月27日才新開，設計新淨抵住。

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東橫INN 富士河口湖大橋 （Toyoko Inn Fuji Kawaguchiko Ohashi） 地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町船津294-1

3)五星級景觀@河口湖廣場假日酒店

（圖片來源：IG@weicutey）

河口湖廣場假日酒店（プラザ Inn 河口湖）雖然只是一間小賓館，但地理位置優越，距離電車河口湖車站僅有1 分鐘步程，擁有五星級景觀，重點是房價便宜，用作落腳歇息的地方，非常划算。

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河口湖廣場假日酒店 地址：401-0301 山梨縣 南都留郡富士河口湖町 3639-14 Funatsu

4) 日本人都愛住@富士櫻旅館

（圖片來源：IG@ujizakura5100）

位在富士山腳入口處的富士櫻旅館（Fujikawaguchiko），距離河口湖（Lake Kawaguchi）3.3 公里，室內裝潢及佈置，相當簡單，但每間房間備有大面積落地玻璃可以眺望富士山景，而且有多個房型提供，就連日本住客都都喜愛入住，更大讚有家一樣的舒適感！

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