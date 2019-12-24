東京購物2020｜東京5大人氣新商場　必去南町田Outlet 附交通方法

東京奧運於2020年揭幕，不少新景點相繼落成，單是澀谷已有三大新商場開張，更有關東地區佔地最大的全新複合式商場，本篇將為大家介紹現時東京最新、最具人氣的新場，打算到東京來個快閃之旅，就記得要bookmark定！

【1】美食購物 SHIBUYA UYA FUKURAS

開幕日期：2019年12月5日

澀谷新地標SHIBUYA FUKURAS（渋谷フクラス）已於12月5日正式開幕，商場連接澀谷巴士總站，包括往返成田機場及成田機場的接駁巴士和利木津巴士，遊客可在此乘搭接駁巴士來往機場，非常方便！

澀谷新商場SHIBUYA FUKURAS已於12月5日正式開幕。(來源:IG@unax1025)

SHIBUYA FUKURAS集潮流與美食於一身，商場B1至9樓，開設200間商店，其中服飾、配件飾品、化妝品、居家用品、廚房用品等一應俱全，是遊客選購手信的好去處。當中2樓至8樓、17樓及18樓為翻新後的東急PLAZA澀谷，有逾60間店舖及餐廳進駐，包括澀谷首間BEAMS JAPAN、新加坡濱海灣金沙酒店的人氣餐廳CÉ LA VI等，亦有屋上庭園、機械人Cafe等。

👇👇按圖看人氣商店及美食👇👇

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渋谷フクラス 地址：東京都渋谷区道玄坂1丁目2-3 交通：JR山手線/埼京線/湘南新宿線「澀谷站」西口徒步1分鐘；東急東橫線・田園都市線・京王井之頭線・東京地下鐵半藏門線/銀座線/副都心線「澀谷站」徒步3分鐘 網址：https://www.shibuya-fukuras.jp/

【2】最新Outlet 南町田Grandberry Park

開幕日期：2019年11月13日

東京市內全新Outlet Mall，園區內共有234家店舖進駐，其中4成是特賣店舖，品牌包括ABC Mart、BEAMS、Under Armour、snow peak等，其中戶外用品品牌mont-bell面積達2,250平方米，是全日本最大的旗艦店，店舖內除了提供登山、露營等戶外用品與服飾之外，還設有人工池，可以體驗獨木舟及室內攀岩等活動。而日牌 BEAMS更平至兩折，非常抵買！由涉谷乘田園都市線約30分鐘就可直達南町田Granberry Park，交通方便。

👇👇即睇場內環境及品牌👇👇

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話題食店 —— 歎限定口味

南町田GRANDBERRY PARK佔地約53,000平方米，約240 間店進駐，3成為美食餐飲，如近期充滿話題的草莓甜品店ICHIBIKO（いちびこ），新推南町田店限定甜品「五級濃度士多啤梨雪糕」、及關東首間KFC放題餐廳「KFC Restaurant」，美食選擇多！

👇👇即睇場內美食👇👇

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Snoopy Museum亦會遷移至這裏！

東京史努比博物館（SNOOPY MUSEUM TOKYO）已在12月14日在「南町田Gran Berry Park」重新開幕，新館規模比舊有的大兩倍。（來源：twitter@e_express999）

SNOOPY MUSEUM TOKYO除了設有「Snoopy and Peanuts Gang」常設展，展出花生漫畫（Peanuts）的珍貴原畫，更會定期舉辦專題展，首個專題展為「Beagle Scout is Here！」，展覽期間為即日至2020年6月28日。

👇👇即看SNOOPY博物館👇👇

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博物館商店Brown's Store靈感來自Charlie Brown的世界，售賣多款博物館限定精品，又與其他人氣品牌合作推出產品。

👇👇博物館限定精品👇👇

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另外，與博物館連接的附屬建築（パークライフ棟），設有PEANUTS Cafe！

👇👇PEANUTS Cafe👇👇

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南町田GRANDBERRY PARK 地址：東京都町田市鶴間三丁目3-1、4-1 交通：電車「南町田Grandberry Park車站」出口直達：從「涉谷站」乘坐東急田園都市線急行需33分鐘，從「橫濱站」換乘JR橫濱線至「長津田站」需26分鐘。巴士：從町田巴士中心（町田站）乘坐神奈川中央交通「町89」線路往南町田站方向（需25分鐘），從相模大野站北口6號巴士站牌乘坐直達巴士（15分鐘） 網址：https://gbp.minamimachida-grandberrypark.com/

【3】澀谷最高 SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE

開幕日期：2019年11月1日

(來源：SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE官網)

由隈研吾建築都市設計事務所、SANAA事務所等聯合打造的「SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE」，樓高230米，共47層，商場將會有不少新商店及食肆進駐，如首次登陸日本的西班牙料理José Luis、法國人氣甜品店MORI YOSHIDA、人氣烏冬店つるとんたん、曾獲米芝蓮五星大廚Thierry Max開設的麵包店等。

👇👇按圖看人氣商店👇👇

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作為大型商場，SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE有超過200間店舖進駐，如BALENCIAGA、Kenzo、SAINT LAURENT、Givenchy、Tiffany & Co.；日本時裝雜貨品牌UNITED ARROWS、TOMORROWLAND、JOURNAL STANDARD等，更會開設「日本最美書店」蔦屋書店（連同星巴克咖啡）以及日本雜貨店東急hands。頂層的展望台可以俯瞰繁華的澀谷十字路口，還能360度遠眺富士山、晴空塔等知名景點，Shopping之餘更可以欣賞東京市的美景！

👇👇即睇展望台靚景👇👇

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SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE第一期（東座） 地址：東京都渋谷区渋谷2-24-12 交通：JR山手線、地下鐵東京Metro、東急「澀谷站」徒步即到 網址:https://www.shibuya-scramble-square.com/

【4】COREDO室町Terrace 文青必去

開幕日期：2019年9月27日

COREDO室町TERRACE在2019年9月27日才開幕。（網上圖片）

COREDO室町TERRACE地理位置方便，乘搭東京地鐵銀座線、半藏門線、JR總武快速線都可經由地下道直達，雖然商場只佔3層卻引入不少特色商店，包括首次登陸日本的台灣誠品生活，以及來自札幌的石屋製菓甜點店，開業不久便成為人氣熱點。

佔地3層的COREDO室町Terrace，論規模算不上是個超級商場，但裝潢具特色，糅合古今風韻的江戶設計，充滿魅力！商場共引進31間首次在日本百貨開店的品牌，當中超過一半都是食肆，除卻石屋製菓的咖啡茶座，還有不少具特色的文創店舖，絕對是文青朝聖之地！

👇👇按圖看人氣商店👇👇

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COREDO室町TERRACE 地址：東京都中央區日本橋室町 3-2-1 營業時間：店舖10:00-21:00；餐廳11:00-23:00 交通：東京Metro銀座線・半蔵門線「三越前」站直達，JR總武線快速・橫須賀線「新日本橋」站地下通道直達，最近車站：銀座線、半藏門線「三越前站」 官網：https://mitsui-shopping-park.com/urban/coredo-muromachi/t/index.html

【5】最強遊樂新地標 池袋Q plaza

開幕日期：2019年7月19日

位於池袋的「Q plaza」在2019年7月19日才正式開幕。（網上圗片）

位於池袋的「Q plaza」在2019年7月19日才正式開幕，商場樓高15層，是一所復合式娛樂場所，除了零售商店、食肆，更集結多個大型娛樂區，包括棒球擊球中心場、由知名的CAPCOM公司規劃的三樓遊戲空間，提供最新式的 VR 街機、夾公仔機等遊樂設施，商場內更有全國最大屏幕的 4DX 影院，極具視覺享受，無論是大人或小朋友都可以玩得盡興。

👇👇按圖睇有咩玩👇👇

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「Q plaza」除了豐富的娛樂設施 ,場內亦有不少人氣食店進駐，如主打動漫主題的「CAPCOM CAFE」、小酒吧「BAR PANORAMA」等，想知有什麼美食，就要按下圖了！

👇👇👇 按圖看場內美食👇👇👇

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