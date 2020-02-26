推介9套抗疫價優惠機票　飛大阪福岡最平$88！來回歐洲不用$4000

藝人杜汶澤在facebook專頁上載與同事的聚會照，帖文中見到某航空公司推出$88機票飛往日本名古屋，看似非常便宜！《香港01》旅遊記者搜尋飛日本及歐洲的機票價錢，發現HK Express於3月份不少飛往日本的航線都有$88機票！記者整理3月份9套較便宜的機票，$1000以下可以飛日本，包括大阪、福岡，和長崎；$4000以下更可以飛歐洲，包括英國倫敦、法國巴黎、意大利米蘭、德國慕尼黑、瑞士蘇黎世，非常抵買！ （本文只顯示2月26日搜尋的機票及搜尋時最低價格，一切資料以官方公佈為準）

記者以三月底為日期搜尋平機票。（SkyscannerAPP截圖）

記者以3月底（23日至29日）搜尋日本各地，包括港人最愛的大阪、福岡，以及長崎，當中最便宜的不用$800，非常抵玩 ！👇👇👇點擊睇如何買到超抵$1000以下平價飛日本機票 👇👇👇

記者亦搜尋了港人歐洲旅遊的熱門城市英國倫敦、法國巴黎、意大利米蘭、德國慕尼黑、瑞士蘇黎世的機票價格，當中最平的機票不用$3000！👇👇👇點擊睇如何買到超抵的$4000以下平價飛歐洲機票 👇👇👇

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由於武漢肺炎疫情，不少航班有機會取消或延誤，不過旅遊保險有無得賠償呢？記者整理6間旅遊保險公司的政策，買機票的時候都要留意買甚麼旅遊保險。👇👇👇 按下圖即睇6間保險公司最新安排、賠償細則 👇👇👇

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