金剛旅神團｜東京5大美食購物　睇炸蛋天婦羅表演、免費食吞拿魚

ViuTV旅遊節目《金剛旅神團》剛剛開播兩天，由金剛帶著幾位女主持遊走東京及附近景點。《香港01》旅遊記者整理節目首兩集的美食、購物景點，包括高圓寺有名的天婦羅席前料理、吞拿刺身名店、專售中古杯的店鋪、可以餵企鵝的酒吧，以及週末的農夫市集！

（文中提及的食物款式、價格，以《金剛旅神團》資料為準；價錢皆以港元為單位。）

（《金剛旅神團》截圖）

【1】主打炸蛋飯天婦羅名店@天すけ （てんすけ）

這間位於高円寺的天婦羅店，食客可以坐檯吧欣賞師傅即場炸天婦羅，拉近廚師與食客的距離！不少菜式都只是$50左右，其中招牌海膽牛油果天婦羅外脆內軟，滿滿的海膽與香滑的牛油果非常夾。最特別的是食客可以欣賞師傅的炸蛋飯表演，師傅會表演打蛋、拋蛋殼的絕技，充滿娛樂性！🍤🍤🍤按圖睇各款炸天婦羅、價錢、炸蛋飯表演🍤🍤🍤

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天すけ （てんすけ） 地址：東京都杉並区高円寺北3-22-7 Plaza 高円寺 電話：03-3223-8505

【2】原條即切吞拿魚表演@売切御免！毎日解体 まぐろ商店

距離JR新宿站步行約5分鐘的居酒屋，師傅每日都會即場切吞拿魚，並會一邊切一邊講解各個部位。最特別的是每晚都會免費送出刺身，每晚限定送2份刺身。顧客只需與師傅猜拳，贏的人就可以獲得一碟中落刺身。其中金剛與主持人都有品嚐罕有部位熔岩燒，有臉頰肉、腦天內等少有的部位。🍣🍣🍣按下圖即睇原條即切吞拿魚表演、推介美食🍣🍣🍣

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売切御免！毎日解体 まぐろ商店 地址：新宿區 歌舞伎町1-23-14第1 メトロビル B1階 營業時間：星期一至五 17:00-00:00 星期六 12:00-24:00 星期日及假日 12:00-23:00

解體吞拿魚表演 平日：19：00 週末及假日：18:30

【3】主打可以餵企鵝酒吧@ペンギンのいるBAR

位於池袋的企鵝酒吧，店內以企鵝做主題，隨處都見到企鵝的裝飾，連出菜式都有小企鵝的造型，非常可愛！不過酒吧主打的並非食物，而是顧客可以近距離觀賞、與小企鵝一起拍照。最平只需要購買一杯飲品就可以餵小企鵝。🐧🐧🐧按下圖即睇餵食企鵝的時間、注意事項🐧🐧🐧

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ペンギンのいるBAR 地址：豐島區 池袋2-38-2 COSMY1 1階 營業時間：18:00-3:00

【4】週末市集逛47個縣市特產@農夫市集

農夫市集內販賣日本47個縣市的特產和農產品，包括花生醬、特色辣椒醬等應有盡有，更提供免費試食，讓你試清楚味道後才購買。農夫市集逢星期六日都會開放，最適合想嘗試新奇特色食品的遊客！👇👇👇按圖睇睇市集內有甚麼特色商品👇👇👇

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農夫市集 地址：澀谷區 青山國際聯合大學前廣場 開放時間：星期六、日 10:00-16:00

【5】中古杯愛好者天堂@ディーラーシップ

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