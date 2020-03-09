金剛旅神團｜東京8大美食景點　迴轉甜品放題　業務超市平買和牛

ViuTV旅遊節目《金剛旅神團》播出一星期，一眾主持走遍東京各地吃喝玩樂。《香港01》旅遊記者整理了第3至5集的美食和好去處，包括迴轉甜品放題和人工衝浪場，更可以在業務超市以批發價平買和牛！

【1】MAISON ABLE Cafe Ron Ron —— 迴轉甜品放題

位於原宿的MAISON ABLE Cafe Ron Ron，是日本首間任食迴轉甜品店。店內以少女們最愛的粉嫩色調做設計，提供超過30款食物，包括蛋糕、雪糕、鬆餅及馬卡龍等甜品，亦有三文治及迷你漢堡包等食物，啱晒甜品控！店舖開幕以來大受歡迎，開店前就大排長龍，客人可先在門口售票機購買寫有時間的食券入場。

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MAISON ABLE Cafe Ron Ron 地址：東京都澀谷區神宮前6-7-15 營業時間：星期一至五11:00 - 19:00 (星期六及日 11:00 - 20:00)

【2】SPORU大井町 —— 東京市區人造滑浪場

想不到在市區亦可以體驗滑浪這項運動！位於品川的這個綜合運動場有多項運動項目可以體驗，免費入場，項目獨立收費。其中最特別的非衝浪莫屬，50分鐘的體驗包括裝備及專人指導，保證安全。另外還有壘球，包全套裝備的價錢非常抵玩！

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SPORU大井町 地址：東京都品川区広町2丁目1-19 營業時間：07:00 - 23:00

【3】肉のハナマサ銀座店 —— 平買黑毛和牛

日本的業務超市出售大份量和大包裝的貨品供餐廳採購，因此價錢都是批發價，非常便宜。每個月的29日是「肉之日」，超市內的所有肉類都會大劈價，最抵買的必定是黑毛和牛，例如肋眼黑毛和牛排只需65港元/100g，比香港便宜一大截。如果下榻的酒店設有廚房，不妨搜購一些在晚上品嚐！如果住宿沒有廚房，可以到文末睇下市區邊度有得租爐，頗抵玩！

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肉のハナマサ銀座店 地址：東京都中央区銀座8-10先 銀座ナイン3号館 營業時間：24小時（每月「肉之日」時間：09:00 - 21:00）

【4】カレーランド —— 特色咖哩湯包

店主嘗遍日本47縣的咖哩料理包，然後搜羅了多種口味，有不同辣度之餘，還有一些特別的顏色和口味，價錢由約40港元起。當中金剛試吃了大便味咖哩，更形容感覺猶如有100個人在口中大便，臭味熏天！

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