韓國人眼中15款奇怪食物組合　除了泡菜蛋糕　這款香港美食都有份

早前韓國人在Twitter流行一個挑戰——先想一個你認為世界上不會出現的食物，然後在Google搜尋，如果出現相關圖片，就表示失敗。很多韓國人都紛紛挑戰。Facebook的韓國熱話專頁「너가 좋아할 이슈」轉載後亦吸引了許多韓國網民留言分享，《香港01》記者整理了當中最受熱烈討論的15樣食物，韓國人竟然覺得有一款香港美食是不可能存在的！

有韓國人在Google搜尋「放士多啤梨在白飯上」，想不到真的有人會這樣烹煮！（Facebook @ 너가 좋아할 이슈）

雖然韓國人對薄荷朱古力的喜愛超乎想像，沒有泡菜亦不能生存，但15款食物中，有幾樣與薄荷朱古力和泡菜相關的料理令韓國人感到非常驚嚇，大叫不能接受！

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雖然以上食物令韓國網民感到非常不可思議，但他們同時亦推薦了幾款令人意想不到的美食配搭，不少韓國人都表示味道頗為驚喜！

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