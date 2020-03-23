N號房｜恐怖偷拍性虐短片轟動韓國　遊韓必學4招識破房間廁所鏡頭

近日韓國的「N號房事件」震驚社會，犯罪集團盜取女性個人資料後，迫逼拍攝性侵性虐影片，利用通訊程式Telegram建立多個群組發布及收費。群組亦流傳不少偷拍女性影片，港人遊韓住宿及去洗手間必需提高警剔！

韓國偷拍犯罪一直非常嚴重，到韓國旅行一定要提高警覺，避免成為受害者。有熟悉針孔偷拍技術的韓國專家分別在YouTube Asian Boss和節目《生活的達人》，拆解了酒店和地鐵站廁所的熱門偷拍位置，並教大家輕鬆識破針孔鏡頭的存在。

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同場加映：「N號房事件」懶人包

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