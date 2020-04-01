全球17個景點疫情前後對比　東京澀谷街頭、大阪道頓堀場面超冷清

新冠肺炎疫情全球持續爆發，全球各國都實施出入境限制，包括台灣、日本等深受港人喜愛的國家！不少熱門觀光景點，在疫情爆發後觀光遊客人數都大減，場面冷清！《香港01》旅遊記者整理全球17個人氣觀光景點的疫情前後對比圖，包括港人最愛的東京、大阪、首爾、台灣台北、泰國曼谷等，由以往的人頭湧湧，變成冷冷清清，對比非常強烈！

東京澀谷站前交叉口一向人來人往。

記者整理18個最熱門的景點，包括東京澀谷、大阪道頓堀、京都嵐山、韓國首爾，以及台灣等港人熱愛的旅遊熱點！其中以往最熱鬧的澀谷站前交叉口，近日竟然只有稀疏的人群等候過馬路！👇👇👇 想知道疫情前後對比有幾誇張？立即點擊下圖 👇👇👇

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港人經常「返鄉下」，日本身為港人最喜歡去的國家，但大家知不知道日本的獨特文化？原來日本人在天氣惡劣時都會趕回公司工作，只因他們認為辛勤工作等如能幹！👇👇👇 你知道音姫是甚麼嗎？點擊下圖即睇9個港人不理解的日本文化 👇👇👇

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