日清吉祥物小雞遇上34個生活崩潰瞬間　單身狗遇情侶放閃超尷尬

大家每天都會遇到不少令人崩潰的事件，日本日清食品推出最新動畫廣告，講述吉祥物小雞生活中遇到的34件崩潰瞬間，例如拍卡後地鐵閘門不打開、自動門感應不到自己等等，香港人都一定有共鳴！

睡覺前玩手機，不料整部手機砸在面上，立即痛醒了！（日清廣告截圖）

這個動畫廣告長度為3分鐘，加上廣告的下方有一個計時器，正在倒數3分鐘時間，原來是為了讓大家煮杯麵時可以看這個廣告，廣告看完的時候，杯麵也已經可以食用，非常有創意！👇👇👇按下圖即睇34個生活經常遇到的崩潰瞬間👇👇👇

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