零食推介｜日本票選最好吃薯片Top20　卡樂B薯片排第二　冠軍是？

日本網站goo RANKING經常舉辦國內用品及食品人氣調查，最新發布了關於薯仔製零食的受歡迎排行榜，本文簡介當中頭20 位給大家，大部分薯片香港也買到。

日本網站goo RANKING於2020年3月30日公布最新食品調查，找來500位20至40歲的日本男女受訪者進行問卷調查，投票得出「最愛吃的日本薯製食品系列」。

首10位上榜名單之中，大部分由日本2間大型零食公司卡樂B（Calbee）和湖池屋的產品系列所佔據。其中最受日本人喜愛的薯製零食，出奇地並非薯片，而是卡樂B一款薯條系列，獲得超過五分之一受訪者投票。

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而在香港常見的品客薯片（Pringles）雖然不入10甲，仍有 34 位支持者，成為第11位人氣薯片系列。第11至20位上榜零食亦相當有特色，如桃哈多（Tohato）公司的薯圈產品、薯格等。

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資料來源：goo RANKING

💡💡💡同場加映：無印良品零食排行榜💡💡💡

日本零食也相當出色，最近《香港01》旅遊記者也整理了MUJI零食銷量排名Top10，這些人氣零食全部本港有售。👇👇👇按圖看第5至10位👇👇👇

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