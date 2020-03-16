日本手信2020｜Pablo芝士撻外大阪20大必買手信　必試呼吸朱古力

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，日本暫停對港旅客發入境簽證。雖然現時不能去，但日本大阪一向是港人熱門旅遊地點，疫情過後大家又可以「返鄉下」！大阪手信多不勝數，相信不少人都會為購買手信而煩惱。《香港01》飲食記者綜合20件大阪必買美食手信，包括「大阪名物」流心芝士撻、半熟芝士蛋糕，以及新式精緻甜品、日式傳統洋菓子等，新冠肺炎疫情後飛大阪買手信時就不用煩惱喇！

相信不少港人都買過Pablo流心芝士撻做手信，但大阪其實有其他值得一試的手信，當中有一些是傳統和菓子，亦有法式精緻風的甜品，大家下次飛大阪時不妨嘗試購買，可能令朋友們驚喜！

🍡🍡🍡記者精選20款大阪手信，當中不少在梅田的大型百貨公司買得到，非常方便👇👇👇

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記者整理Donki日本驚安之殿堂網站的即食麵銷量排名，首10名有一半都是日清的出品，當中亦有港人喜愛的海鮮杯麵，而第二名一向有受到不少香港網民喜愛！ 👇👇👇按下圖即睇銷量最好的首10名有哪些即食麵，第二名竟然不是即食麵👇👇👇

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