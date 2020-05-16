【台灣嘉義】上阿里山前　尋訪嘉義市區12間好行好吃質感系店家

以前都不知道，原來台灣嘉義藏了這麼多好吃好玩的！ 說到嘉義，大部分的人可能都可能馬上聯想到阿里山或是雞肉飯！但其實嘉義市保留許多老建築、傳統小食好味道，還有深藏不露的平民美食及怎麼拍都美的小景點，這次我們精心挑選了IG熱門點及在地人都推薦的美食，跟著我們腳步，一起玩轉嘉義吧！

1. 山茶花與鹿

靜靜座落在住宅區中，這家店有個美麗的名字「山茶花與鹿」，結合服飾、雜貨、展演、古道具、咖啡，走進店內，可以發現每個角落都有著小巧思，整體風格在復古中帶些溫暖，給人一種回到家的溫暖與安心感。店內除了販售服飾配件外，也有許多可愛的文具及雜貨，而左邊樓梯通往地下室，除了不定期舉辦展覽，也收藏了老闆娘精心挑選的古物家具。

來到這邊千萬不能錯過老闆娘手工製作的甜點，必點的當然就是人氣的雪芳蛋糕，此外最近還推出了溫蛋糕，老闆娘堅持使用當季水果、堅果，搭配香醇滑順的手打鮮忌廉，沒有過多的糖衣裝飾，簡單卻能讓人感到滿足。小提醒，因為店內並沒有用餐時間的限制，建議大家要來之前先打電話預約。

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山茶花與鹿 地址︰ 嘉義市成仁街226號 營業時間︰週六-週二 14:00~21:00／週五 14:00~00:00 (週三~四公休)

2. Happy Lab.糖果扭蛋店

Happy Lab.糖果扭蛋店以「實驗室」為主題，打造韓風的扭蛋與糖果店，粉紅色系的牆面與高達3公尺的扭蛋機，加上很多可愛的小道具，就連店內的實驗服也可以外借拍攝，保證少女們來這邊一定會影不停！

店內販售的歐美軟糖超過90種以上，此外買東西的方式也很特別，你要先選擇一個喜歡的瓶器，結帳後戴著手套將糖果自行裝入瓶器中，而扭蛋機牆也超級惹眼，想要扭蛋還得爬上樓梯！超有意思。

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Happy Lab.糖果扭蛋店 地址： 嘉義市共和路272號 營業時間：10:00～21:00

3. 3分甜紅豆餅

這間堪稱是嘉義在地人的必到名單，別小看這小小的車輪餅，這裡的口味絕對大大顛覆你對車輪餅的想像，老闆將珍珠奶茶、紅茶拿鐵（Latte）、抹茶麻糬、奶油麻糬、朱古力香蕉、士多啤梨等新奇口味大膽包進車輪餅中，咬下的每一啖都是驚喜！此外這裡的餅皮也很特別，是帶著奶香味的酥脆餅皮，搭配層次豐富的內餡，讓人忍不住一啖接一啖。

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3分甜紅豆餅 地址：嘉義市東區中山路130號 營業時間：11：30～18：30（週一休）

4. 犬型燒

全台唯一的臘腸狗造型燒菓子，超級療癒的外型，犬型燒早在IG上掀起洗版熱潮，也是少女們來嘉義玩必吃美食，口味有甜跟鹹的，每天供應的口味都不太一樣，建議大家可以先上店家的粉絲團看看，編輯私心推薦德式香腸口味及黑糖牛奶！

犬型燒 地址：嘉義市東區中山路178號 營業時間：13:00~20:00(售完為止，每週二休)

5. 嘉義基隆廟口鹹酥雞

位於仁愛路上的「嘉義基隆廟口鹹酥雞」是嘉義在地人特別推薦，來這邊就算再飽都一定要吃的美食，明亮整潔的攤位，居然有超過50種食材！其中包括外面鹹酥雞很少見的特殊口味，像是炸香蕉、炸栗子番薯等，光菜單就會讓人選擇困難症發作！

特別的是，它們家的甜不辣跟手工餛飩是採手工製，所有食材都是當天現包現做，消費滿200元台幣還可以得到免費的隱藏版炸物。

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基隆廟口鹹酥雞 地址:嘉義市中正路390號 營業時間:17:00~02:00(週日營業至01:00)

6. 文化夜市「炭火碳烤魷魚」

晚上千萬不能錯過有名的「文化夜市」，一走進夜市，立刻被這股熟悉的香味所吸引，小小的攤位，賣著簡單的燒烤墨魚、魷魚，傳統的炭火爐火也讓現場顯得很有氣氛，除了原味的乾烤墨魚或是魷魚乾外，也可以試試獨門的甜醬口味，這裡採秤重計價，一尾約150元台幣，很適合帶回飯店當做零食。

文化夜市「炭火碳烤魷魚」 地址：嘉義市文化路圓環口

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：嘉義質感小旅行，12+「隱藏版美食、老宅咖啡、網美聖地。」】