留家抗疫｜2020日本人氣撈麵Top10　這款炒麵贏UFO奪軍　香港買到

新冠肺炎疫情持續蔓延，留在家中抗疫是最好的做法。在家的時間多了，有時候想偷懶不想煮飯，即食麵就是一個很好的選擇。日本大型搜尋引擎之一「goo」最近公布了日本10款最受歡迎炒麵，很多款在香港驚安之殿堂DON DON DONKI都可以買到。

peyoung地獄激辛炒麵非常辣，但又會愈吃愈上癮，令人又愛又恨。（ig @ 50perience）

網站「goo」根據消費者喜愛的口味和滿意度，選出最具人氣的15款日本炒麵，當中更有一款更是低醣，適合正在控制飲食但又心思思想破戒一次的朋友。10款中如U.F.O.炒麵、MARUKA日式炒麵、明星一平夜店炒麵等都能在香港驚安之殿堂DON DON DONKI買到。

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資料來源：goo ranking

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除了炒麵，日本的即食湯品亦非常受歡迎。《香港01》旅遊記者整理了日本最新即食湯品人氣排行榜，其中「家樂牌螺絲粉系列」有最多口味上榜。👇👇👇按圖看日本即食湯品排名👇👇👇

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