留家抗疫｜台灣拌麵5大推介　曾拌麵人氣最高　這款像吃麻辣火鍋

因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的關係，大家都減少外出，到超市一次過搜購了不少杯麵和零食，留在家中抗疫。如果食厭了營多印尼撈麵和日本杯麵，不妨試試台灣拌麵。麵條大部分都未經油炸，較為健康。《香港01》記者精選了5款台灣人氣拌麵，當中有一款更長期高居台灣網上購物平台銷量三甲！

台灣拌麵的麵質彈牙，而且大多不經油炸，比較健康，因此很受歡迎。（ig @ momojiljil）

5款拌麵在台灣和香港的討論度都非常高，全部都入選2019年網上購物平台PChome 24h購物的10大人氣銷量排行，最重要的是大部分都可以在香港各大超市買到！

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💡同場加映：驚安之殿堂DON DON DONKI零食推介💡

留在家中的時間變多，少不免煲劇睇戲消磨時間，不妨參考一下日本驚安之殿堂DON DON DONKI網站的零食銷量排行榜，到香港兩間分店搜購糖果和朱古力👇👇👇

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