《上流寄生族》炸醬烏龍麵推出杯麵版！即睇2020韓國即食麵Top10

韓國電影《上流寄生族》獲得奧斯卡最佳電影的殊榮，令電影內出現的「韓牛炸醬烏龍麵」都成為熱潮，世界各地的粉絲都爭相跟著模仿戲中煮法。最近，「炸醬烏龍麵」終於推出杯麵版，只需3分鐘就食得，方便一眾戲迷，韓國流行文化學者鍾樂偉亦在他的Facebook專頁分享這個消息，並指預計約5月於香港有售。

農心宣布推出「浣熊即食麵」杯麵版，只需3分鐘就食得，非常方便。

「炸醬烏龍麵」其實是由韓國農心兩款即食麵，「農心炸醬麵」（짜파게티）和「浣熊即食麵」（너구리）混合而成，將「浣熊即食麵」香辣的調味粉混合炸醬調味粉，甜辣的味道大受韓國人歡迎。後來因為出現在奧斯卡最佳電影《上流寄生族》中，再度成為人氣即食麵。因此農心近日宣布推出「炸醬烏龍麵」杯麵版，只需加入熱水，放進微波爐加熱3分鐘就可以食，省卻了原本要將兩包即食麵混合的麻煩，完全是懶人救星。

2020年韓國即食麵銷量排行Top 10

韓國大型數據統計機構「食品產業統計情報」於2020年1月尾發布，過去2019年全韓國即食麵的銷量排名，同時列出個品牌的銷售額，頭10位包括了風靡全球的辣雞麵、港人熟悉的安城湯麵等。

以下10款即食麵，大多數都能在各大超市如百佳、惠康、一田、759阿信屋買到，按圖即睇韓國的人氣即食麵款式 😋👇👇👇👇

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除了韓國即食麵外，日本即食麵都是港人之愛。記者整理了日本驚安之殿堂網站上顯示的杯麵銷量排行榜，全部都可以在香港驚安之殿堂荃灣及尖沙咀分店買到！

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