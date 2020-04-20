日本緊急狀態vs周末好天氣　懶理隔離人潮湧鐮倉江之島逼爆商店街

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐日本，截至4月18日為止，全國感染人數逾萬人。日本政府於上周四（4月16日）宣佈擴大實施緊急狀態的對象至全國，惟周末仍有不少民眾無視政府呼籲外出，在東京吉祥寺、神奈川鐮倉及江之島等近郊地區均能發現出遊民眾聚集，引起社會關注。

日本政府於於4月16日宣佈全國進入緊急狀態，東京市區大部分商業設施暫時關閉，人流大幅減少8成。不過，近郊地區的人流似乎有增無減。據當地傳媒報導，在緊急狀態下仍有不少民眾趁著周末外出，例如離新宿約10分鐘車程的吉祥寺近郊地區，人流沒有太大變化，拉麵店及折扣店人潮絡繹不絕；而神奈川縣的人氣旅遊區鐮倉及江之島，亦有大量遊客前往觀光，情況與香港周末的郊外非常相似。

除此之外，加上東京人口密度高，鄰近住宅區的商店街無法完全禁止購買日用品的人潮，市區內的公園停車場泊滿，反而造成人群聚集，👇👇👇👇👇15張圖看日本緊急狀態下的周末情況👇👇👇👇👇

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💡同場加映：9幅圖看緊急狀態下的日本💡

日本頒佈「緊急狀態宣言」至今（4月20日）已超過兩星期，當地民眾除了減少外出，市面上的便利店、銀行、餐廳等都出盡法寶抗疫！👇👇👇按圖即看日本各行各業的抗疫情況👇👇👇

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