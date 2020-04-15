日本MOS Burger人氣漢堡BEST 5　摩斯芝士漢堡第5　第1位香港食到

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，不少人避免在外逗留而買外賣，其中外賣漢堡包就是方便又快捷的好選擇！最近，由人氣偶像「Hey!Say!JUMP」主持的日本綜藝節目《攻頂High JUMP》（いただきハイジャンプ），介紹了連鎖漢堡包店MOS Burger（摩斯漢堡）的日本人氣排名，其中4款香港店有售，還沒想到下一餐吃甚麼便不妨試一試！

連鎖漢堡包店MOS Burger源自日本，在當地有超過1,300間分店，而全球各地則有約370間分店，將日式風格融入美式漢堡的獨特餐點，用料新鮮且主打即叫即做，在世界當地均吸引不少粉絲！今次介紹的就是日本當地的人氣BEST 5，當中又有沒有你的心水？😋😋😋想知邊款漢堡包成功獲得第一位？按下圖即睇BEST 5人氣漢堡包😋😋

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🍔🍔🍔 【同場加映】香港5間好味又抵食漢堡推介 😋😋😋

除了MOS Burger，近年香港越來越多美味漢堡店，性價比極高！例如位於葵涌光輝圍「嘉寶漢堡」總店，主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。

🍔🍔🍔 按圖即睇網民推薦的爆汁Burger口味、價錢，以及兩間分店的餐點 🍔🍔🍔

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