屎上最好味！10款樣子似大便的美食　Muji零食、泰國手信都上榜？

食物的造型無奇不有，日前Facebook分享泰國大小事的專頁「泰國清邁象」分享了一張炒芒果乾的相片，外形酷似大便，引起網民熱烈討論。《香港01》旅遊頻道記者整理了10種與大便相似的外國食物，最好食完飯才看！

最近Facebook專頁「泰國清邁象」分享了一張炒芒果乾的相片，外形酷似大便。（Facebook @ 泰國清邁象）

10樣外國食物中，有曾經掀起排隊熱潮的人氣韓國老字號雪糕品牌，亦有無印良品零食和泰國人氣手信，外形令人衝擊！

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💡同場加映：韓國人眼中15款奇怪食物組合💡

早前許多韓國網民分享了自己認為世界上不會出現的食物，引起其他人熱烈討論，記者整理了當中最受熱烈討論的15樣食物，竟然包括一款香港美食！

雖然韓國人對薄荷朱古力的喜愛超乎想像，沒有泡菜亦不能生存，但15款食物中，有幾樣與薄荷朱古力和泡菜相關的料理令韓國人感到非常驚嚇，大叫不能接受！👇👇👇

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