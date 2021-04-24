美國東西岸9大特色住宿　樹屋、城堡、哈比式磨菇小屋應有盡有

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-04-24 13:02

全美50州這麼大、這麼遼闊，即使決定了要去哪玩，眼花撩亂的住宿選擇實在也要下很多搜尋功夫。這次集結了美國從東岸到西岸，不論是接近大自然的特色住宿，還是從小夢寐以求的樹屋、森林童話中的蘑菇屋甚至是宛如凡爾賽貴族的豪華城堡、仰望繁星的豪華帳篷，快一起來看看這些絕佳的住宿清單吧！

內華達州Cowboy's Dream

在內華達山脈旁，隱藏著一個像是只會出現在牛仔世界裡的阿拉莫小鎮。Cowboy’s dream是到內華達度假時的好選擇，在偌大的建築中有著豪華的設施和各樣放鬆、互動的空間，挑高的家庭式連通房及牛仔小屋中，一邊欣賞寬廣碧綠的景色、一邊品嘗著豐盛的美食。

+ 4 + 4 + 4

蒙大拿州 Montana Wooden Castle

Montana Wooden Castle有著360度全景，能夠一覽周遭自然美景，Montana Wooden Castle座落於山谷的中央，因此想到附近從事戶外活動都很方便，不論健行、浮潛、泛舟、賞鳥或是溜冰、登山，甚至還能跨境到加拿大去滑雪！

Montana Wooden Castle（hotelmix.co.uk）

懷俄明州 小溪側鄉村旅館Rustic Inn Creekside

Rustic Inn Creekside Resort and Spa at Jackson Hole度假酒店的所有客房均配有衛星電視、咖啡設施和獨立浴室。除了有游泳池、spa和健身房，還提供內部季節性垂釣活動、滑雪用具租借及免費機場接駁服務。在爐邊的大堂酒廊或戶外露台上供應著餐點和飲品。另外，酒店環境幽靜，一旁有小溪流過，到大提頓國家公園也很方便。

+ 2 + 2 + 2

科羅拉多州 Dunton Hot Springs

座落在科羅拉多州的聖胡安山中，Dunton Hot Springs是個浪漫的小鎮。旅館皆是精緻裝潢的小木屋，有提供美味餐點、舒服的按摩享受及放鬆身心的溫泉，木屋中也提供高速的無線網路。但來到這裡就好好享受大自然，一面聆聽純粹的瀑布聲吧！

+ 3 + 3 + 3

密歇根州 The Mushroom House

童話故事中的房子居然出現在眼前了！小屋的靈感均來自於以哈比式磨菇小屋聞名的建築師Earl Young。長得像磨菇頭的茅草屋頂，旅館除了有許多房型，房間設施也豐富齊全，配有洗衣機、烘衣機、地熱、吧台及戶外烤爐的廚房，還有提供家庭度假、婚禮派對等活動服務，是來度假的好選擇。

+ 5 + 5 + 5

肯塔基州 Kentucky Castle

在肯塔基體驗凡爾賽貴族的享樂吧！肯塔基城堡位於馬場和波本酒廠的中間，這裡的料理以當地有機食材入菜及由波本大師傳授旅客如何特調酒類而聞名。此外，城堡也提供一系列的行程，包含精彩解謎晚宴、波本酒廠學習計畫和導覽等。

馬里蘭州 Savage River Lodge & Yurts

Savage River Lodge融合小木屋及露營的懷舊感，提供旅客不被打擾的空間，絕佳的放鬆體驗及享樂活動。小木屋每間都是兩層樓的別墅，居住空間寬敞自在，房間內配有地熱、壁爐及豪華的浴室，除了能在餐廳享用佳餚，也能去滑雪或參加釣魚的課程。

+ 3 + 3 + 3

猶他州 錫安帆布下豪華帳篷

入住位在錫安國家公園的錫安帆布下豪華帳篷，享受在繁星下的豪華帳棚體驗。錫安帆布下豪華帳篷，能讓旅客徹底享受猶他州的壯麗沙漠景致。同時也提供攀岩、單車、登山、溯溪、熱氣球與直升機種種刺激的戶外行程，也有按摩與瑜珈放鬆體驗，更備有美式與素食早餐。

+ 3 + 3 + 3

俄亥俄州 樹屋

無論是想探索大自然的美好，或是滿足童年想望，克里夫蘭與哥倫布間的樹屋是非常有特色的選擇。樹屋是以穩固的固定技術建造而成，建築材料也均取材自環保再生素材，入住於樹屋的旅客可在離地20英呎的空中，一邊啜飲溫暖的熱茶，一邊感受如畫般自然景致，如同秘密基地般讓人感到相當愜意。

+ 3 + 3 + 3

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：橫跨美國東西岸9大特色住宿！城堡、樹屋、蘑菇小屋，彷彿走進夢幻的森林童話】