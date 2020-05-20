羅志祥千字文憶與周揚青甜蜜遊迪士尼　東京10個情侶必去拍拖景點

台灣藝人羅志祥今日（20日）於微博發表七千字懺悔長文，敘述與前女友周揚青相遇相愛的過程，當中提及曾經到東京旅行的快樂時光，兩年前亦在Instagram上載在東京迪士尼的放閃合照。其實除了迪士尼外，東京還有很多情侶的約會浪漫勝地，包括新一代地標晴空塔、澀谷SHIBUYA SKY、賞櫻熱門地點井之頭恩賜公園等。

羅志祥曾經與前女友周揚青到東京迪士尼拍拖放閃。（網上圖片）

東京是不少情侶去旅行的熱門城市，市內有不少景點可以留下甜蜜回憶，無論是白天、黃昏和夜晚的景色都非常漂亮醉人。雖然現時因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的關係未能外遊，但可以bookmark定待疫情過後，立即同另一半去一個甜蜜之旅！

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💡日本驚安DONKI即食麵人氣Top 10💡

記者整理了日本驚安之殿堂網站上的即食麵銷量頭10名，全部都可以在香港的尖沙咀和荃灣分店買到，當中日清CUP NOODLES杯麵系列成為大贏家，而人氣高企的UFO炒麵及咚兵衛即食烏冬位列前5名，亦有兩款即食拉麵包上榜。

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