網民熱數10個爆笑奇怪中韓翻譯　口罩變面膜、午餐肉變垃圾飯糰

韓國因為有大量中國遊客到訪，很多店家的餐牌、指示或說明都提供中文翻譯。但由於店家不諳中文，因此大多都是使用翻譯器，文句不通之餘，更會出現錯誤，與原本意思相差非常遠，令人爆笑。

內地社交平台微博專頁「韓遊網」最近分享一張因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）下某店舖貼出的告示，由於韓文面膜和口罩都是同一個單字，原本應是「進入店內請戴上口罩」，經過翻譯器翻譯後，變成「未敷面膜時禁止出入」，令網民捧腹大笑。《香港01》記者整理了10個內地網民分享的搞笑中韓翻譯，必定令你笑到肚痛！

韓國店家使用機械翻譯後，經常出現爆笑情況。（微博@奮鬥在韓國）

😂😂😂 韓國連鎖麵包店Paris Baguette招牌竟然譯成這樣？按圖即看10個爆笑翻譯 😂😂😂

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韓國的零食種類非常多，不少人都會買幾款回港做手信。雖然現在暫時未能到韓國旅行，但以下推介的手信很多都可以在香港超市或雜貨店買到，不妨買返幾款，在家煲劇「口痕」時享用。

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