澳門路環一日遊　10大打卡靚景美食推介　必訪400次咖啡始祖店！

隨着新冠肺炎疫情漸趨緩和，澳門旅遊發展委員會早前召曼會議，透露將會推行澳門旅遊復甦計劃，並分三個階段進行，當中包括為過夜旅客提供免費半天遊和推出交通優惠措施。相信不少香港人經過多個月「閉關」，都會想逃離香港一下來趟小旅行，鄰近的澳門適合不過。大家不妨參考《香港01》旅遊記者整理的美食打卡景點，來個快閃一日遊！

澳門主要分為三大區域，分別為澳門本島、氹仔和路環。是次一日遊推介主要集中於路環，路環位於澳門南面，相比本島的五光十色，路環來得樸素而寧靜，當中有不少特色美食和充滿歐陸風格的打卡位。

（Instagram@crayontsai1005）

路環大多景點都集中於聖方濟各教堂附近，因此不妨以教堂作為起點，再向碼頭和十月初五馬路的方向繼續行程，立即點擊圖片睇7大打卡位推介 👇👇

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打卡景點以外，路環還有不少人氣食店，例如早前大熱的400次咖啡就是來自路環！立即點圖看3大美食推介 👇👇

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餐廳資訊 【1】漢記咖啡 地址：路環市區荔枝碗路 【2】澳門安德魯餅店 地址：澳門路環市區戴紳禮街1號地下 【3】橋記咖啡美食 地址：路環市區水桶巷

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本港有特色又值得遊覽的離島有很多，其中較為冷門的蒲台島，最近亦成為了不少市民的離島一日遊選擇，一於睇睇有什麼值得打卡的靚位 👇👇

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