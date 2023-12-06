氹仔景點5大推介　葡式建築打卡／官也街食葡菜／探索舊炮竹廠

氹仔景點5大推介｜氹仔一日遊行程｜比起大三巴、旅遊塔、議事亭前地等景點所在的澳門半島，澳門氹仔人流較少之餘，亦有不少值得參觀的景點。跟著《香港01》「好食玩飛」記者的「氹仔行程路線」，大家可以葡式古蹟打卡、在美食區品嘗葡菜，亦可以在濕地感受氹仔自然的一面。



路氹歷史館（圖片來源：特色店）

此外，大家可以順便睇澳門酒店10間推介，人均$237起，不但有LINE Friends主題房，亦有奢華宮廷泳池的酒店。大家亦可以使用Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，在計劃旅程時慳得更多。

龍環葡韻濕地生態區（何以諾攝）

氹仔一日遊行程 5大景點推介

氹仔因填海工程而與路環連為一體前，是距離澳門行政中心「澳門半島」較遠的一個島，島上的發展步伐較為緩慢，但卻使不少葡式建築及較低密度的環境因而得以保留。在氹仔街頭閒逛，大家不會感受到澳門半島上「樓擠著樓」的壓迫感，更可以優閒地「掃街」、欣賞古蹟。

由氹仔客運碼頭或澳門國際機場進入澳門的朋友，可以在完成入境手續後乘搭鐵路進入氹仔市中心，詳情可參閱以下連結：

氹仔一日遊行程【1】官也街美食區

澳門一日遊行程的起點，在香港人熟悉的官也街。經歷過三年多的肺炎疫情，官也街仍然熙來攘往，是氹仔著名的美食街。街上葡國餐廳、甜品店、小吃店林立，大家可以先在這裡享用午餐。

日間的官也街熙來攘往：

不少人到澳門觀光時，皆會想享用正宗葡國菜，欲品嘗馬介休球、葡國海鮮炒飯、葡式腸、葡式乳豬的朋友，可以到買賣街與生央街一帶，那邊具有多間葡萄牙裝修風格的葡國餐廳，包括António Macau、Tapas de Portugal 、葡國美食天地、安東尼等。葡國菜館於假期時經常滿座，甚至不接受即場輪候入座，到訪前宜先訂座。

而在澳門火紅、被列入《米芝蓮指南》的著名葡撻店——安德魯餅店在官也街亦擁有分店。即時在平日晚間，店外仍有長長的人龍，記者等待了十多分鐘，才能品嚐到剛出爐、熱騰騰且甜而不膩的安德魯葡撻。

官也街美食區

地址：氹仔舊城及馬場區

開放時間：24小時



氹仔一日遊行程【2】路氹歷史館

這個澳門一日遊行程享用午餐過後，大家可以步行到同屬美食區內的告利雅施利華街，參觀路氹歷史館。

路氹歷史館（圖片來源：特色店）

路氹歷史館由1920年落成的海島市政廳大樓改建而成，因饒具新古典建築特色，已被列入《具建築藝術價值之建築物名單》。歷史館的湖水綠色牆身、古老木窗、羅馬石柱賦有濃厚文藝色彩，非常適合文青打卡。

進館後，大家可以欣賞氹仔的古地圖、出土文物等，瞭解氹仔的歷史與發展。

路氹歷史館

地址：氹仔告利雅施利華街

開放時間：10:00 - 18:00（17:30起停止入場，逢星期一休息）

收費：免費



氹仔一日遊行程【3】益隆炮竹廠舊址遊徑

離開博物館後，大家可以沿雅施利華街北行約5分鐘，到達作為澳門最新旅遊景點之一的益隆炮竹廠舊址遊徑。

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剛於2022年末落成的益隆炮竹廠舊址遊徑，全長約400米，由已停業的益隆炮竹廠園區改建而成。大家可以沿貫穿園區各部份的文物徑，瞭解澳門煙竹業曾作為城中最興旺工業的煌煌事跡，探索煙花的製作過程。

遊徑的展館裡，展出不少昔日製作炮竹的工具及曾出口至世界各地的爆竹包裝，較年長的朋友甚至可能往日在香港見過。

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益隆炮竹廠舊址遊徑

地址：氹仔施督憲正街

開放時間：06:00 - 19:00（逢星期三15:00-19:00暫停開放，展覽館及文創禮品店10:00-18:00開放）

收費：免費



氹仔一日遊行程【4】龍環葡韻住宅式博物館

參觀益隆炮竹廠舊址過後，大家可以沿素啤古街及光復街步行4分鐘至充滿澳葡地道特色、屬「澳門八景」之一的龍環葡韻住宅式博物館。

這座博物館由5幢葡萄牙式住宅改建而成，館內的舊式家居擺設，重現了澳門昔日土生葡人的生活場景及文化。大家可以在這裡幻想西方人往日離鄉別井後，如何在這裡打理起居飲食，慢慢適應東方的氣候與環境。

龍環葡韻住宅式博物館

地址：氹仔海邊馬路

開放時間：10:00 - 19:00（18:30起停止入場，逢星期一休息）

收費：免費



氹仔一日遊行程【5】龍環葡韻濕地生態區

在5幢葡萄牙式住宅旁邊，是一片大濕地。大家步出博物館後，便可以步上濕地的長廊觀鳥、賞花。

生態區裡，長有大量荷葉，與旅人蕉等植物構成秀麗的荷塘景色。在長廊旁邊，有3間觀鳥屋，大家可欣賞各種鷺鳥和林鳥的美態。於春夜到訪生態區的朋友，更有機會欣賞到螢火蟲在蘆葦間飛舞。

欣賞完氹仔的自然風光後，大家可以沿望德聖母灣大馬路步行15分鐘以返回官也街，在旅程結束前，購買蛋卷、杏仁餅、鳳凰卷、肉切酥等澳門特色手信。

傍晚、晚間的官也街仍然熱鬧：

龍環葡韻濕地生態區

地址：氹仔望德聖母灣大馬路

開放時間：24小時（東側及北側生態步道06:00 - 18:00；西側生態池逢星期三、星期六、日、公眾假期及補假日09:00至17:00開放）

收費：免費

