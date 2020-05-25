日本10大連鎖拉麵店排名　關西名店天下一品排第2　冠軍香港都有

日本連鎖拉麵眾多，不少更過江到香港也有得吃，不過究竟哪間才最高質，最獲好評？本文就有日本網民票選「最好吃連鎖拉麵」排行榜，即看人氣最高頭十位！一蘭、一風堂都有上榜。

日本網站goo ranking近日公布最新食店調查，於2020年4月至5月間收集日本網民的投票，選出多間「最好吃連鎖拉麵店」。

由於競爭者多，各店票數相約，爭持激烈，其中奪得第1位的拉麵店有261票，剛好只是總票數的10%。而成功登上10大的連鎖店之中，有3間在香港亦有設立分店，實在是香港吃貨的福氣，包括有一蘭、一風堂及Ringer Hut稜閣屋。

👇🍜👇按圖看最好吃日本連鎖拉麵店TOP 10👇🍜👇

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除入選10大的3間拉麵店以外，還有其他連鎖店都有落戶香港。推介入選是次調查第11至30位的數間拉麵店給大家。

👇🍜👇按圖看香港吃到的5間日本連鎖拉麵店👇🍜👇

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資料來源：goo ranking

💡同場加映：日本即食麵排行榜💡

喜歡吃麵的話可以留意以下「最好吃即食麵」排名，有些香港也買到！👇👇👇按圖看第5至10位👇👇👇

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