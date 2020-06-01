日本酒店10個超貼心服務　幫你預繳的士錢、對空氣鞠躬｜旅遊通識

旅遊
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受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，香港人可能已有半年或以上時間，未有踏足日本。除美食、靚景外，日本人認真的服務態度，都是吸引遊客的關鍵。

其實日本酒店待客之道－「おもてなし」的每一個動作和細節，背後都有意義，《香港01》旅遊記者整合了其中10個貼心細節，知道後可能你都會感到難以置信。

（Youtube「帝国ホテル」截圖）

日本的待客之道傳承至今，是日本人引以為傲的民族精神，不論是商務酒店還是五星級旅館，都藏著服務人員的用心和堅持。其中被日本人評為最頂級酒店的「東京帝國酒店」，被稱做服務業的模範，提供超貼心服務包括：幫客人預先繳付的士錢、客房垃圾會保留一日等等，立即點擊圖片看更多日本酒店貼心服務💁‍♀️💁👇👇

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