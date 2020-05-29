降魔的取景｜石硤尾一日遊7個打卡搵食推介　JCCAC/南山邨/TOOLSS

無綫電視（TVB）劇集《降魔的2.0》最新一集（第19集）去到石硤尾「賽馬會創意藝術中心（JCCAC）」取景，舊式的工廠建築，經活化變成不少文青小店，真的勾起不少回憶。《香港01》旅遊記者整理石硤尾當區及附近的食玩買推介，適合打卡歎美食一日遊。

🌞早上：遊JCCAC打卡、順道發掘小手作

《降魔的2.0》於19集取景的JCCAC，前身是1977年落成的石硤尾工廠大廈，主要以家庭式的手工業為主。但自工業式微，工廠大廈亦被丟空。直至2008年工廠活化後重開，9層面積被劃分成多個工作室，租用給藝術家和文化團體，所以大家可以邊參觀打卡，邊發掘特別的手作。點擊睇打卡位推介 👇👇

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☕中午：文青文具兼精品咖啡小店TOOLSS輕食Lunch

本港本身已經很少有咖啡店兼賣其他東西，較普遍都是書店與咖啡店的混合體，但這間TOOLSS就混合了日本和台灣的風格，是間文具•咖啡店，店內售賣由店主搜羅回去的文具。點擊睇有什麼值得你慢慢細味 👇👇

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📸下午：到南山邨打卡

南山邨是條位於石硤尾和又一村之間的舊屋邨，8幢大廈組成的屋邨之間隱藏兒童遊樂場和空地，而且有著色彩繽紛、很值得打卡的地方，例如彩虹橋和巨型飛行棋。點擊睇點去打卡地點 👇👇

😋晚上：南山邨尋找地道美食

晚上到南山邨搵食，相信是不少城大和浸大學生的大學回憶。除了馳名的品香樓，適合一大班人叫小菜食，還有只在夜晚才出現的小攤檔，絕對是「夜蒲」過才會知道！點擊睇多款必食推介 👇👇

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打卡必備當然是一部方便隨時拍攝的相機！除了手提電話影完修圖，大家不妨入手一部即棄菲林相機 👇👇

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