35幅圖看日本抗疫花火大會　163處同步放煙花冀惡疫退散│新冠肺炎

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情之下，日本全國仍處於緊張狀態。有見及此，一群日本的煙花業界人士在6月1日籌備了一場全國抗疫煙火大會，期望為日本以至全世界的人打打氣。

「Cheer Up! 花火プロジェクト」由一群年輕的煙花業界人士籌辦，全國各地共有163個團體參與，齊齊在6月1日晚上8時在全國各地同步放煙花。主辦方表示，日本傳統中放煙花包含了祈求「惡疫退散」的願望，希望透過今次的活動為全國人民帶來希望和力量。

由於疫情關係，主辦單位為避免人群聚集特意將燃放地點保密，引來民眾一陣熱烈討論。至6月1日晚上8時，日本全國多個地標都成為璀璨煙花下的背景，社交網站上亦出現一陣「洗板式」的煙花照片，讓全國各地的人都能享受疫情下與別不同的夏日風物詩。

▼▼▼雖然去不了日本看煙花，亦可按下圖看日本抗疫煙花大會！▼▼▼

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