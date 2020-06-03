韓國電視台女廁驚現針孔鏡頭　旅行必學4招識破酒店房偷拍陷阱

近日韓國KBS電視台女廁被發現藏有針孔鏡頭，震驚整個韓國娛樂圈，後來疑犯到警署自首，有網絡節目《橫豎研究所》爆料偷拍疑犯是該電視台的諧星，並公開了他的樣貌。目前電視台還沒做出任何回應，疑犯的Instagram賬號目前更已設為私人賬號。其實韓國偷拍犯罪一直非常嚴重，到當地旅行必定要提高警覺！《香港01》旅遊頻道記者整理了4個偷拍陷阱，出外旅行要小心留意！

酒店房間的針孔鏡頭暗藏許多偷拍陷阱，專家指出連衣架都有機會藏有針孔鏡頭。（YouTube @ Asian Boss）

韓國偷拍犯罪一直非常嚴重，到韓國住酒店和去洗手間一定要提高警覺，避免成為受害者。有熟悉針孔偷拍技術的韓國專家分別在YouTube Asian Boss和節目《生活的達人》，拆解了酒店和地鐵站廁所的熱門偷拍位置，並教大家輕鬆識破針孔鏡頭的存在。

😱😱😱 不想成為受害者，去韓國旅行記得用以下4招簡單檢查附近有無針孔鏡頭！😱😱😱

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💡同場加映：去韓國旅遊小心3大中伏位💡

韓國四季分明，每個季節都有美麗的景色，購物亦十分便宜，又有很多打卡café，許多人即使不是Kpop粉絲也很喜歡到韓國旅行。然而，一個地方總有遊客需要注意的安全問題，在旅途中提高警覺才不會導致人財兩失。記者為大家總結了去韓國旅行要注意的3個危險事項，到當地遊玩時必定要留意！

【1】邪教詐騙

相信很多去過韓國的朋友都曾經試過這樣的經歷，邪教組織會在弘大、明洞、東大門等熱門的旅遊熱點以兩人一組向外國遊客搭訕，假裝自己是大學生，以邀請遊客體驗韓國文化或向遊客問路為藉口，帶遊客到一個場所，然後開始傳教，有些組織更會乘機進行詐騙，不交出金錢的話就會軟禁遊客。

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