日本解封代表疫情紓緩？居日台人6個理由警告：1年內不要去日本！

新型冠狀病毒（COIVD-19）在全球擴散，導致日本一度在多個城市發出緊急狀態令，至日前才解除。然而，日本「解封」後感染人數不減反增，近日有居於日本台灣人在社交網站上發佈千字勸世文，詳列6個理由，警愓旅客一年內不要到日本旅遊。其文章發表不足一天，已吸引上萬人轉發！

緊急狀態下的涉谷街頭（圖片來源：hiroreropon@Twitter）

居日台灣人Joy Lin表示身邊的朋友得知日本解除「緊急狀態命令」後，紛紛開始討論「可以飛了」、「訂機票囉」之類的對話，但她身處日本「看著日本政府的作為，都快被嚇出心臟病了。」Joy Lin的「勸世文」在facebook發布不足一天，已吸引1.2萬人讚好，更有近1萬人轉發。《香港01》旅遊記者整合了全文6個理由，告訴你為何先不要急著去日本。

日本是港人旅遊的熱門目的地。（圖片來源：Louie Martinez@Unsplash）

😷😷👇6個理由讓你這一年不要去日本👇😷😷

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如果是問我個人的意見，那我甚至會覺得日本政府根本就不應該解決緊急狀態，每天不停有確診個案，其中不少都無法確定感染源，那些人到底在哪裡感染？被誰感染？是否還有其他人也被感染？一切都是羅生門。日本政府根本是佛系檢疫，有驗到算你幸運，阿至於沒被驗到的部分？那就當作沒有啊。 Joy Lin@facebook

希望全世界的疫情早日完結，再這之前還是再忍耐一下吧。

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