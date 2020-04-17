外國人票選最愛日本美食Top30　便利店美食上榜　壽司只能排第3

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續於日本擴散，很多港人短期內也不能「回鄉」，相信最想念的就是日本美食！日本綜藝節目《令世界震驚的日本》訪問了64個地區共1338名外國遊客，調查他們最愛的日本食物，並於節目公佈最具人氣的「Japan Food 30」！

日本綜藝節目《令世界震驚的日本》不時會在日本各地訪問外國遊客，了解他們對日本的印象。這次節目收集了1338位外國遊客的意見，選出外國人最愛的日本食物30強，不少日本具代表性的食物都有上榜，包括香港人都非常熱愛的玉子燒、大阪燒及壽司等！👇👇👇按下圖即睇第1-10位外國人最愛的食物！👇👇👇

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除此之外，不少只有日本才能吃到的原創料理都比較受外國遊客歡迎。例如居酒屋的薯仔沙律，受訪者大讚將薯仔製成沙津而且做到口感和香味並重，配合爽脆的蔬菜，非常下酒！還有日本的麵包特別軟熟，與外國的不一樣，所以便利店的三文治同樣深受外國遊客歡迎。👇👇👇想知第11至30位的食物排名，即按下圖！👇👇👇

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🍔同場加映：九龍4間社企餐廳推介🍔

雖然暫時去不到日本，不過香港都有很多美食等大家發掘！以社企餐廳為例，享受美食之餘又可以幫助有需要的人。《香港01》飲食記者精選了九龍區4間社企餐廳，包含西式、港式茶餐、多國菜及素食菜式，十分多元化👇👇👇

【1】籽樂廚房：飲食界有名社企餐廳

大眾對籽樂廚房出品的評價普遍都很高分，因為供應的餐點全部很有質素，有平有貴，任君選擇。餐廳聘請患耳疾的員工，因此餐廳入口就有大塊展板教客人如何用手語點餐，大家不妨在落單時嘗試一下。籽樂廚房的套餐原本CP值已經很高，如果想埋單時有折扣，立即點擊睇詳情 👇👇

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【1】籽樂廚房 地址：尖沙咀山林道38號銀座38 3樓 營業時間：星期一至日 12:00-22:30 電話：26680450

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