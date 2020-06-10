觀塘一日遊路線推介　時光隧道壁畫打卡　工廈歎美食｜香港好去處

周末想出門放空，但又不想去太遠？九龍東的觀塘其實有好多打卡勝地，除了一定要去的藍色時光隧道，仲有一條千米的壁畫街都可以影靚相。《香港01》旅遊記者精選觀塘一日遊的行程規劃，由早玩到晚，仲可以去觀塘海濱睇日落，結束完美的一日！

【第一站】📸必去擺pose影文青相@樂華南邨

觀塘、牛頭角之間的樂華南村是公共屋邨，停車場天台有一個「藍色時光隧道」，時光隧道由一道道天藍色中空的牆身所形成，你可以站在圈中擺pose影相，亦可以挑戰自己極限擺出高難度pose，例如直立式一字馬，或者同朋友一齊影搞笑的動感照等！想知點樣可以影得更加有feel？按下圖即睇拍攝小貼士📸📸📸

【第二站】😋觀塘工廈café

【1】復古懷舊風日式café@Torio喫茶部

走日式懷舊風的Torio，裝潢風格是日式小清新風，包括有不少綠色植物、盆栽、木質裝飾，仲有少女心的通花布簾等，整體走女生喜歡的日式舒適風格。招牌菜有青蘋果紅茶咖喱飯，日式偏甜的咖喱配上色彩繽紛、開胃的水果，最適合女仔食啦！想知邊個位置打卡最好？按下圖即睇😋😋😋

+ 3 + 2

Torio喫茶部 地址：觀塘興業街16-18號美興工業大廈A座1樓4室 電話：3460 4882

【2】木系café兼家具店@廿一由八

點解會叫廿一由八？因為店主姓黃，拆開睇就是廿一由八，超特別！木質家具店內藏有一間高質café，一邊是售賣木質家具兼自家木工場，另一邊就是餐廳，整間舖都充滿文青氣息，仲有一隻可愛貓貓添！廿一由八的創辦人是藍帶廚師出身，食物保證有質素，薑黃香梨吉士蛋糕同可麗露最啱港女影相！環境真心舒服又有空間感！按下圖即睇👇👇👇

+ 3 + 2

廿一由八 地址：觀塘鴻圖道59號鵬光大廈11樓 電話：2321 1738

【第三站】🌈後巷竟有千米街頭壁畫@街後（the BackStreet）

食飽飽不如去睇壁畫消化一下啦！原來觀塘都有唔少藝術感兼童趣的街頭壁畫，真係長知識了！

社會企業「全城街馬」於2015年邀請了14位藝術家及中小學生參與「街後」計劃，在觀塘36條的工廈後巷之間繪畫壁畫，全長1000米的壁畫圍繞整個觀塘工業區，壁畫充滿童趣、抽象元素，有些更發揮創意融合了水管。點擊睇睇壁畫位置👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

【第四站】🌊觀塘海濱花園

睇完壁畫之後去邊好？記者建議去觀塘海濱花園逛一逛，吹下海風舒緩生活壓力，傍晚時分仲可以睇埋日落先走添，睇到肚餓又可以去附近買杯咖啡食個bagel，都唔會太飽！

住大西北的記者，一直都好羨慕九龍東居民可以成日去觀塘海濱。觀塘海濱花園的長廊可以散步、踩單車、跑步，又可以同朋友坐草地野餐、吹水，想睇風景又可以睇港島東、維港海景。如果想臨時野個餐，可以去附近的咖啡店買杯咖啡頂住先哈哈。睇日落都好靚架，因為海面比較平靜，好彩的話仲有機會影到清晰的日落倒影。

海濱附近有咩好食？記者推介兩間高質café，一間bagel最出色，另一間招牌菜是西班牙蛋餅，兩樣都是好適合打卡。

【1】隱世小店必食牛油果bagel@29 Coffee

街角的29 Coffee店面好細，店外得一張長形吧枱，數個座位，以白色為主調的裝潢非常適合打卡。咖啡店主打各款bagel及高水準咖啡，價錢約$50至$70左右，已經包一杯咖啡。記者推介牛油果芝士bagel及Baileys Latte，bagel本身帶點麥香的甜味，口感較煙韌但不會太硬邦邦，Bailey Latte就有淡淡酒香，口感順滑容易入口。☕☕☕按圖即睇bagel的餡料有幾足料、價錢☕☕☕

+ 5 + 4 + 3

29 Coffee 地址：牛頭角大業街29號地下D舖 電話：68988685 （只供WhatsApp）

【2】必食三文魚西班牙蛋餅@壹小店 One Little Room

Cafe比較少見西班牙蛋餅，在這裏的招牌菜！距離牛頭角港鐵站8分鐘路程，壹小店One Little Room非常方便，同時周末仲可以帶寵物享受美食！招牌美食有三文魚西班牙蛋餅、招牌窩夫、安格斯牛肉芝士漢堡等。三文魚西班牙蛋餅最受網民歡迎，表面是煙三文魚片底下是菠菜加薯仔粒，口感豐富。🧇🧇🧇想知道西班牙蛋餅價錢、食用時注意事項，按下圖睇睇🧇🧇🧇

+ 4 + 3 + 2

壹小店 One Little Room 地址：觀塘偉業街93號地舖 電話：56164515

💡 同場加映：野餐好去處｜九龍10大交通方便野餐地點 佐敦谷與南昌公園必去 💡

九龍區有好多野餐勝地，交通方便，近近地又可以享受大自然！記者推介10個野餐地點，全部都好高質，有些地點仲有得賞花、吹海風，要幾chill有幾chill😂😂按下圖即睇有邊幾個地點👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

想知仲有邊5個地點，立即點擊內文👉👉野餐好去處｜九龍10大交通方便野餐地點 佐敦谷與南昌公園必去