觀塘美食｜觀塘工廈4間文青café　必去日系Nutmad歎雪糕法式多士

觀塘是工廈最多的地區，工廈隱藏好多美食，港女記者又出動帶大家搵打卡美食喇，周末可以約埋成班女仔friend去打卡啦！今次《香港01》飲食記者推介4間高質café，其中兩間甜品最出名，一間是好隱世的日式café，另一間是記者私心推介，真心超～好～食！

【1】香蕉雪糕法式多士最有人氣@Nutmad

這間café是記者同事極力推介，同事仲話一定要介紹添！Nutmad主打意粉、risotto，不過最受歡迎竟然是焦糖香蕉雪糕法式多士、煙熏豬豬卡邦尼意粉，仲有慢煮黑毛豬！唔誇張，法式多士幾乎人手一件，熱辣辣的多士中間做得好軟熟，配上雪糕簡直冰火交融。按下圖即睇有咩美食必食👇👇👇

Nutmad 地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心9樓C號舖 電話：2254 8268

【2】木系café有得賣家具？@廿一由八

廿一由八個名夠晒特別，原來是店主姓黃，拆開來睇就是廿一由八！木質家具店內藏有一間高質café，一邊是售賣木質家具兼自家木工場，另一邊就是餐廳，整間舖都充滿文青氣息，仲有一隻可愛貓貓添！廿一由八的創辦人是藍帶廚師出身，食物保證有質素，薑黃香梨吉士蛋糕同可麗露最啱港女影相！環境真心舒服又有空間感！按下圖即睇👇👇👇

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廿一由八 地址：觀塘鴻圖道59號鵬光大廈11樓 電話：2321 1738

【3】日式風格生活概念café@HOW

HOW是一間融合家具店的生活概念café，環境非常闊落，佔地9000千呎，配上多款木系家具、書架，仲有好多小擺設、小裝飾、杯子、碗碟等，完全唔會覺得是一間café，相反有點像日式雜貨店！招牌菜有慢煮雞胸、慢煮厚切日式豚肉、另外肉扒例如西冷都值得一試！想知慢煮雞胸有幾正，按下圖即睇環境、美食😋😋😋

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HOW 地址：觀塘觀塘巧明街99號巧明工廠大廈3樓AB座 電話：2805 1708

【4】日式復古懷舊風café@Torio喫茶部

走日式懷舊風的Torio，裝潢風格是日式小清新風，包括有不少綠色植物、盆栽、木質裝飾，仲有少女心的通花布簾等，整體走女生喜歡的日式舒適風格。招牌菜有青蘋果紅茶咖喱飯，日式偏甜的咖喱配上色彩繽紛、開胃的水果，最適合女仔食啦！想知邊個位置打卡最好？按下圖即睇😋😋😋

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Torio喫茶部 地址：觀塘興業街16-18號美興工業大廈A座1樓4室 電話：3460 4882

😍😍😍 同場加映：睇《降魔的》遊金魚街歎美食 太子8大美食推介 必試臭豆腐/芋圓 😍😍😍

太子美食多，記者推介8大平民美食，包括太子名物沙爹牛肉包、流心芝士豬扒包，仲有區內街坊鍾意食的臭豆腐、手工三色芋圓、$53花膠湯米，全部都好值得一試！按下圖即睇8大平民美食😋😋😋

必食手工芋圓糖水@芋圓圓

太子最出名的芋圓甜品店，沒有之一呀！芋圓圓主打自家製手工芋圓，三色芋圓有芋圓、地瓜圓及紫薯圓，全部都好煙韌有咬口，而且真材實料，所以味道較濃郁。其中紫米露芋圓、椰汁西米露芋圓就最多人點，紫米露的糖水底較濃稠，三色芋圓可能因為無用糯米粉，因此更加有芋頭、番薯香味。按下圖即睇三色芋圓有幾正、價錢🥣🥣🥣

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