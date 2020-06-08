雀巢新廣告取材香港7大街景　網民大讚夠本土　廟街西邊街最懷舊

雀巢咖啡新廣告大玩日式動畫融合港式街景，原來由曾經參與製作宮崎駿動畫《風起了》的動畫導演製作！動畫中的背景取材自香港街頭，故事內容非常熱血，更加入港人朝早趕返工的熟悉場景，例如的士佬拒過海、朝早趕返工先俾的哥以交更為由拒載等等，全部都超貼地！

《香港01》旅遊記者整理動畫中出現過的7大香港街景，包括油麻地、西營盤、港島電車站等，好有本土情懷。

你又認唔認得呢度邊度呢？（YouTube影片截圖）

雀巢咖啡近日公開新廣告，最特別的是今次以日本動畫代替真人拍攝，畫風對港人來說更非常熟悉，原來由曾參與宮崎駿動畫的動畫導演操刀，網民大讚好有心機！睇真啲，原來背景融入了港式街景，主要有港島及九龍著名街道的街景，最引人共鳴的就是趕返工的情節！按下圖即睇刻畫了邊7個本港街景👇👇👇

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🎥 按下圖睇完整廣告片段👇👇

記者覺得這個廣告的情節又貼地又夠熱血，女主角連趕住面試都分心幫助其他人，另外仲有不少情節好有共鳴，例如的哥拒載過海、打工仔打瞌睡等情節，完全是記者返工日常！

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香港靚景多不勝數，記者最鍾意就係發掘睇日落景點，仲可以打返個靚卡po上IG！今次記者就精選九龍7個睇日落必去的地點，原來鯉魚門仲有個隱世睇日落美景的勝地，不過就好少人識喇！記者經常去西九文化區！按下圖即睇有邊7個日落打卡位🌅🌅🌅

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