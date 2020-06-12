郊遊必備日本消暑飲料銷量Top10　冠軍你一定飲過、香港都買到！

夏天熱辣辣，少不免想飲味道清爽的冰凍飲料消暑降溫。《香港01》旅遊頻道記者整理了日本最新飲料的銷量Top 10，包括Suntory無酒精啤酒、伊藤園綠茶、被譽為午後紅茶對手的Suntory Craft Boss檸檬茶、新垣結衣代言的十六茶等。

日本飲料種類非常多，而且味道不錯，所以一向非常受歡迎。（ig @ bensek88）

今次調查收集了日本全國各地的零售商，包括超市、便利店等的飲品銷量紀錄，統計了過去5月的人氣款式，當中著名綠茶品牌伊藤園有兩款上榜，巨頭Suntory更有三款上榜。在十款飲料中，有部分可以在香港買到，例如伊藤園綠茶、KIRIN生茶、Asahi十六茶等。

👇👇👇想知道哪款牌子的檸檬茶打敗了午後紅茶？按下圖即睇日本飲料銷量Top 10👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

💡同場加映：日本止汗用品銷量Top15💡

面對炎炎夏日，除了做足防曬之外，止汗劑都不可或缺！記者整理日本止汗用品的銷量，其中冠軍止汗膏更是連續4年獲@cosme大賞，人氣勁高！👇👇👇想知頭三名是甚麼牌子？按下圖即睇頭15名止汗劑排名👇👇👇

想知邊款止汗膏奪得銷量冠軍，立即觀看全文👉👉👉日本止汗用品銷量Top15 Bioré濕紙巾CP值高 冠軍屢獲@cosme大賞