日本止汗用品銷量Top15　Bioré濕紙巾CP值高　冠軍屢獲@cosme大賞

夏天為大家帶來...汗味？香港就快踏入夏天，面對炎炎夏日，除了做足防曬之外，止汗劑都不可或缺！想起夏天的車廂已經擠滿人，還要忍受汗腺發達人士的汗臭味，真是想想都覺得恐怖！因此止汗劑就非常有用喇！《香港01》旅遊記者整理日本止汗用品的銷量，其中冠軍止汗膏更是連續4年獲@cosme大賞，人氣勁高！

夏日炎炎除了要用防曬之外，大汗人士更要留意汗臭問題。(ig@ jvs6)

今次調查是由日本數據分析公司True Data進行，統計了今年日本2月至4月內的止汗劑銷量，其中資生堂Ag+ Deo24銀離子止汗系列六款產品上榜、Bioré亦有三款濕紙巾上榜，而冠軍更是香港都買得到，連記者都使用緊！👇👇👇想知頭三名是甚麼牌子？按下圖即睇頭15名止汗劑排名

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新冠肺炎疫情底下，因為人人都留在家中避疫，因此不少野生動物都紛紛走上街，甚至闖入民居覓食等，更嚇怕途人！記者整理22張相片，其中連羊羊都忍不住要排麥當勞，但由於麥當勞關門，牠們被拒之門外，慘慘豬呀！按下圖即睇22張圖片中動物們的現況👇👇👇

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