日本網民票選去迴轉壽司約會時5大討厭行為　吃剩壽司飯會被扣分

日本迴轉壽司店價格便宜又多選擇，不只外國遊客喜歡嚐鮮，同時是很多日本人解決餐點的好地方，不論價錢或氣氛都比單點壽司店更加平易近人！不過，迴轉壽司店都有注意事項，做錯一步可能就會破壞身邊人對你的好印象！

日本一間食品公司最近進行了關於「迴轉壽司約會NG行為」的調查，收集了3,000名15歲至39歲每月至少光顧一次迴轉壽司店的男女，看看男生和女生有甚麼行為是在迴轉壽司約會時絕對不能做！

圖片來源：TV Tokyo《孤獨的美食家6》

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️先來了解一下男生不喜歡女生做的行為👇👇👇

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🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️再來了解一下女生對男生的想法👇👇👇

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下次去食迴轉壽司時記住要多加留意了！

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