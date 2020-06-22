AEON $12店37款熱賣郊遊好物　沙灘野餐必買環保冰粒　附零食推介

想買平價生活用品一定要去12蚊店尋寶！12蚊店（AEON Living Plaza）專賣各款生活用品和雜貨，包括廚房用品、美妝用品、日常小物、洗衣用品、零食等，簡直包羅萬有！

炎炎夏日就快開始，早前因疫情關係要留在家，近月人人都去戶外野餐、郊遊、沙灘玩樂。《香港01》旅遊記者今次精選46款郊遊小物，幾乎全部都只是$12，仲有唔少適合夏天用的好物，非常抵買！

記者今次前往荃灣麗城分店，環境比較大，更有小型食品部擺放零食。（吳嘉俊攝）

記者今次精選款野餐、沙灘、郊遊一定用得上的好物，包括小型露營燈、環保竹吸管、刨冰專用匙羹等，仲有幾款特別夏日必備小物，例如野餐必用的迷你冰箱，喜歡凍飲的你就要留意喇！想知有邊款好物環保、平價又好用，按下圖即睇😍😍😍

🌞🌞 野餐、郊遊、露營必備好物 👇👇

+ 7 + 6 + 5

🍽️🍽️ 野餐必買用具 👇👇

+ 21 + 20 + 19

🌊🌊 沙灘玩樂必備用具 👇👇

留意不是每一間12蚊店都有食品區，例如荃灣灣景分店就沒有食品區，另外每間分店貨品存貨不一，因此未必每間分店有以下食品。下次想買埋零食最好就先上網查詢睇睇邊一間分店有😎😎

😋😋 即睇零食區有咩抵買零食👇👇

+ 8 + 7 + 6

😍😍😍 同場加映：影相好去處｜新界5大日落美景地點推介 下白泥/龍鼓灘影天空之鏡 😍😍😍

相信無人不喜歡睇日落，望住大大個鹹蛋黃慢慢下沉，天色不斷變化，橙色變成紫色、深藍色，整個過程真係超浪漫，好似所有的疲憊都因此一掃而空！睇日落是舒壓的好辦法，周末不妨約朋友一齊去睇日落散心啦！🌅🌅新界有5個必去的睇日落景點，想影到日落加青馬大橋？按圖即睇邊度影得到 🌅🌅

想知道其他地點，立即點擊內文👉👉影相好去處｜新界5大日落美景地點推介 下白泥/龍鼓灘影天空之鏡